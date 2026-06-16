El Instituto Josep Carreras identifica una proteína que explicaría las diferencias entre sexos al envejecer.

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras ha identificado, junto con un centro de Boston, una proteína que podría explicar las diferencias entre mujeres y hombres en su salud y en su envejecimiento. Se trata de SIRT7, una proteína que protege el cromosoma X y estabiliza el genoma. Su ausencia altera la regulación génica, provoca daños en el ADN y tiene consecuencias más graves en las mujeres, que poseen dos cromosomas X, que en los hombres, que solo tienen uno.

Una colaboración internacional liderada por Jeannie Lee, investigadora de Mass General Brigham, y Alejandro Vaquero, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, ha dado un paso importante para esclarecer las diferencias en el envejecimiento de mujeres y hombres. El trabajo, publicado en Nature y con Nicolas Simonet como primer autor, identifica a SIRT7, una proteína implicada en la respuesta celular al estrés y en el envejecimiento, como una pieza clave para preservar la estabilidad y el correcto funcionamiento del cromosoma X. El hallazgo es especialmente relevante en las mujeres, que tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres solo tienen uno.

En las células femeninas, uno de los dos cromosomas X permanece normalmente inactivo para mantener el equilibrio adecuado de la expresión génica. Sin embargo, el equipo de investigación observó que, cuando falta SIRT7, este mecanismo se altera: el cromosoma X inactivo queda excesivamente silenciado, mientras que el cromosoma X activo incrementa de forma anómala su actividad. Esta desregulación provoca alteraciones en la expresión génica y hace que el cromosoma sea más vulnerable a sufrir daños en el ADN y fenómenos de inestabilidad genómica.

En modelos animales, las hembras fueron las más afectadas por la ausencia de SIRT7, ya que presentaron niveles más altos de daño en el ADN, un peor estado de salud y una menor esperanza de vida que los machos.

Los resultados sugieren que SIRT7 actúa como un mecanismo de protección genética que preserva la estabilidad del cromosoma X activo y mantiene bajo control la actividad génica. Sin esta proteína, se pierde el delicado equilibrio del que dependen las células para funcionar correctamente.

Esta investigación aporta nuevas claves para comprender por qué el envejecimiento, el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades y diversas respuestas biológicas son diferentes en mujeres y hombres. Al revelar nuevos mecanismos de regulación del cromosoma X, el estudio podría contribuir al desarrollo de futuras estrategias para comprender y tratar enfermedades que afectan de manera distinta a ambos sexos.

Implicaciones para la investigación de los cánceres hematológicos

Los hallazgos de este estudio son especialmente relevantes para la función inmunitaria, ya que una regulación adecuada del cromosoma X es esencial para mantener el equilibrio del sistema inmunitario. Las alteraciones en la actividad de este cromosoma pueden influir en el desarrollo y funcionamiento de las células sanguíneas e inmunitarias y, potencialmente, favorecer la desregulación inmunitaria y explicar por qué algunas enfermedades afectan de manera diferente a mujeres y hombres.

Esta relación también podría ser relevante para los cánceres de la sangre, en los que el desarrollo y funcionamiento normales de las células sanguíneas y del sistema inmunitario se ven alterados. Por ejemplo, estudios recientes han demostrado que la desregulación del cromosoma X se asocia con formas especialmente agresivas y de peor pronóstico de linfoma en mujeres. Además, un estudio previo del laboratorio de Alejandro Vaquero ya había demostrado que SIRT7 contribuye a mantener la actividad de PAX5, un gen esencial para el desarrollo de las células sanguíneas y que con frecuencia está alterado en la leucemia.

Los resultados de estos estudios indican que SIRT7 desempeña un papel fundamental en el control de las funciones de las células sanguíneas e inmunitarias y en su transformación maligna, contribuyendo a su correcto funcionamiento al protegerlas de cambios genéticos que pueden favorecer el desarrollo de cánceres hematológicos.

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«Nuestros estudios previos demostraron que la proteína SIRT7 ayuda a mantener la actividad de genes esenciales para el desarrollo normal de las células sanguíneas y que con frecuencia están alterados en la leucemia. Este trabajo revela una nueva función de SIRT7 en la protección de la estabilidad cromosómica y, por tanto, amplía el conocimiento sobre cómo las alteraciones de esta proteína pueden afectar a la regulación del sistema inmunitario y contribuir al desarrollo de cánceres hematológicos».