El hombre ejecutado en la calle de Balmes controlaba la entrada de cocaína en el puerto de Amberes

La investigación por la ejecución de un ciudadano serbio el pasado miércoles por la mañana en la calle de Balmes de Barcelona sigue avanzando. Tras conseguir identificar a la víctima, que utilizaba varios pasaportes falsos, los Mossos d'Esquadra han podido saber que estaba buscado por las autoridades belgas por su presunta participación en el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica a través del puerto de Amberes.

Por este motivo, Bélgica había emitido una orden de busca y captura contra este individuo que se sospecha que se encontraba escondido en Barcelona. Incluso había usado uno de sus distintos pasaportes falsos (de un país sudamericano en el que figuraban un nombre, domicilio y nacionalidad ficticia) para conseguir alojamiento en una zona residencial de una localidad del área metropolitana. Cuando fue asesinado, junto a la comisaría de la Policía Nacional de la calle Balmes, iba indocumentado y llevaba ropa deportiva, ya que volvía del gimnasio, según varias fuentes. Los investigadores han interrogado a su entorno, ya que el sospechoso llevaba meses residiendo en el área de Barcelona y había establecido contactos con personas relacionadas con el mundo del deporte.

Miembro de alto rango

En concreto, la policía quiere saber cómo acabó escondido en Barcelona y si tenía previsto hacer algún negocio en la ciudad, aprovechando las mafias balcánicas que operan en el puerto y se dedican al tráfico de cocaína. Precisamente, varios medios de comunicación belgas señalan que el sospechoso sería "un miembro de alto rango de un cártel balcánico" vinculado con el narcotráfico y que fue detectado a partir de que la policía de Bélgica interviniera una aplicación de mensajería instantánea usada por los delincuentes.

Además, las informaciones apuntan a que la víctima pertenecía a un grupo organizado balcánico con vínculos con la mafia de origen árabe establecida en Bélgica, que se encargaría de acceder a la droga del puerto antes de que se vaciaran los contenedores procedentes de Sudamérica.

Por otro lado, los Mossos siguen buscando al pistolero, que disparó muy cerca de la víctima y luego escapó corriendo. Dejó el arma, el teléfono móvil y un casco de ciclista en una parada de autobús cercana y desapareció. Los investigadores cuentan con imágenes de la cara del sospechoso captadas por las cámaras de seguridad de la comisaría de la Policía Nacional y las han distribuido entre diversos cuerpos de seguridad tanto estatales como internacionales para tratar de conseguir identificarlo.

"Violencia extrema"

En este sentido, fuentes de los Mossos d'Esquadra señalan que Europa ha superado a América del Norte como el principal mercado de la destinación mundial de cocaína y que el 98% de las incautaciones de esta droga que se producen por parte de la policía se reparten entre puertos españoles, belgas y holandeses. Además, han indicado que hay una sobresaturación de esta sustancia, por lo que la oferta se ha disparado a un precio más bajo. Por ese motivo la competencia entre los traficantes es cada vez más "brutal" y se llega a casos de "violencia extrema" como las ejecuciones registradas en Barcelona en las últimas semanas.

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En este sentido, un ajuste de cuentas por narcotráfico relacionado con la cocaína podría estar detrás de la ejecución de Mario D., otro ciudadano serbio asesinado de varios tiros por la espalda el pasado 7 de junio, tres días antes del crimen de la calle de Balmes. La investigación apunta a que fue ajusticiado por un clan rival cuando caminaba por la calle de la Mineria sobre las 21 horas.