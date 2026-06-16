La Guardia Civil encuentra la Cruz del Aneto dos meses después de ser vandalizada

La Guardia Civil ha encontrado este martes la Cruz del Aneto, el símbolo que había sido vandalizado hace dos meses al ser cortado con una radial. Ha sido a las 16.15 horas cuando efectivos del GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca han hallado la cruz mientras se desplazaban a realizar un rescate.

Según fuentes de la Benemérita, tras sobrevolar la cara norte respecto a la cima del Aneto han observado al pie de una pared de unos 200 metros de desnivel lo que podría ser una cruz semienterrada por la nieve, encontrándose en una zona de difícil acceso. La pérdida del símbolo había generado cierta ola de indignación social e incluso llegó a ser restituida con una cruz de madera por parte de un joven francés, que también fue vandalizada y vuelta a restituir por otros montañeros días después.

Después de ese malestar e indignación, el momento de celebración. "Hay una alegría inmensa en todo Benasque", admitía Manuel Mora, alcalde de la localidad, que compartía ese sentimiento de felicidad por recuperar un símbolo. La defensa de este patrimonio había contado con la implicación del ayuntamiento, que ya en anteriores reparaciones expuso esta cruz a los vecinos mientras se estaba arreglando.

El hallazgo responde así a una de las teorías que se manejaban desde que fuera cortada, hace un par de meses. Como pasó hace años, cuando el emblema cayó por el deterioro, no pudo encontrarse hasta que el deshielo del Aneto hizo que las laderas comenzaran a ser más visibles. Algo similar ha ocurrido en este 2026, cuando la pérdida de nieve ha facilitado que los agentes del Instituto Armado encontrarán la cruz.

Por seguridad, mediante un ciclo grúa se ha transportado en la aeronave y se ha llevado a la helisuperficie de Benasque, quedando depositada en dependencias policiales. Una vez analizada, se pondrá a disposición del Ayuntamiento de Benasque.

La cruz hallada en la ladera del Aneto por la Guardia Civil, este martes. / GUARDIA CIVIL

La Cruz del Aneto ha sido protagonista en los últimos meses del ir y venir en la cima de la montaña, a más de 3.400 metros de altitud, por la acción de un joven excursionista francés que instaló una de madera para restituir el símbolo caído. Mael Le Lagadec colocó este emblema a mediados del mes de mayo y unos días después, el día 24, lamentó ver que la cruz volvía a estar derribada. Aquel fin de semana se pudo ver en redes sociales como la cruz de madera que él había colocado había sido tirada a una ladera. “Una vez más, la falta de respeto de unos pocos ha empañado un símbolo que representa mucho más que un simple trozo de madera plantado en la cima de una montaña”, afirmaba entonces Le Lagadec en una historia de Instagram acompañada de una fotografía de la cruz caída en la ladera del Aneto.

Días después, otros dos montañeros volvieron a restituir el símbolo en el pico más alto del pirineo aragonés. Lo hicieron hasta la cima una cruz de madera de grandes dimensiones, una hazaña que también retransmitieron a través de las redes sociales.

La Cruz del Aneto ya fue vandalizada en 2018, en el primer aniversario del referéndum independentista catalán del 1 de octubre, cuando amaneció pintada de amarillo. En septiembre de 2023 fue retirada en cuatro partes para ser restaurada, intervención que corrió a cargo de Miguel Ángel Plaza, y volvió de nuevo al pico que coronaba desde hace 75 años en agosto de 2025, menos de dos años después.

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Fue en 1951 cuando el Club de Excursionistas de Cataluña instaló el monumento en lo alto del Aneto, con motivo de su 75 aniversario. La cruz, que pesa 100 kilos, fue subida en cinco trozos, de 20 kilos cada uno, y desde entonces guardaba un gran simbolismo para todos los montañeros que subían hasta la cumbre, siendo muy icónicas y habituales las fotos una vez se alcanzaba la cima.