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Preparación del curso 26-27

¿Cómo funciona el vale escolar de 60 euros que las familias catalanas pueden activar a partir de hoy? 5 claves

Las familias de alumnos de primaria y secundaria matriculados en escuelas públicas y privadas-concertadas pueden activar a partir de hoy los dos vales de 30 euros para la compra de material escolar en comercios: no son válidos para compras por internet

Las familias critican que el vale escolar no tenga en cuenta la renta y reclama destinar los fondos a la escuela pública

Compra de libros y material escolar para la vuelta al cole.

Compra de libros y material escolar para la vuelta al cole. / ZOWY VOETEN / EPC

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Helena López

Helena López

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El Govern vuelve impulsa un curso más el "vale escolar" de 60 euros dirigido a familias de alumnos que el próximo curso 2026-2027 estudien primaria o secundaria obligatoria en centros públicos o privados-concertados. Vales que pueden empezar a activarse a partir de este martes, 16 de junio. Aquí todas las claves sobre su funcionamiento.

¿Los vales sirven para pagar la cuota de material escolar de la escuela?

¿Los vales sirven para pagar la cuota de material escolar de la escuela?

Sí, las familias podrán "ceder voluntariamente" el vale a los centros educativos, desde este martes, 16 de junio, hasta el 18 de septiembre de 2026, a través de la plataforma valescolar.cat, en la sección de activación de los vales. Esta cesión sirve para reducir la aportación en concepto de material escolar. Si una escuela cobra 80 euros en concepto de material escolar a las familias y estas "ceden" uno de los dos vales (30 euros), la cuota de material le quedará en 50 euros. Si cede los dos vales (60 euros), le quedará en 20 euros.

¿Quién recibirá los vales?

¿Quién recibirá los vales?

Los vales están destinados al alumnado de los centros públicos, privados-concertados o de educación especial de Catalunya que en el curso 2026-27 curse primaria (de 1º a 6º), ESO o ciclos formativos de grado básico. Las familias recibirán la información por correo electrónico con el código PIN que les permitirá activar y descargar los vales desde la web valescolar.cat. También se podrán obtener desde la web, sin el correo. Se podrán canjear desde este martes, 16 de junio hasta el 30 de noviembre de 2026.

¿De qué importe son los vales?

¿De qué importe son los vales?

Cada alumno recibirá dos cheques por valor de 30 euros, que se podrán utilizar conjuntamente o por separado. Así, en total son 60 euros por alumno de primaria o secundaria en centros públicos o privados-concertados.

¿Dónde se pueden canjear los vales?

¿Dónde se pueden canjear los vales?

Los vales se podrán canjear de forma presencial en los establecimientos comerciales adheridos a la campaña. No se podrán utilizar para realizar compras en línea.

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¿Qué material se puede comprar con estos vales?

¿Qué material se puede comprar con estos vales?

Los vales sirven para comprar material de papelería, libros de texto, literatura infantil y juvenil, diccionarios, pequeños instrumentos musicales, mochilas, estuches, juegos educativos, calculadoras, auriculares, teclados y ratones hasta el 30 de noviembre.

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