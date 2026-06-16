La Fiscalía y Consumo perseguirán conductas comerciales irregulares que afectan a colectivos vulnerables

La Fiscalía Provincial de Barcelona y la Agencia Catalana del Consumo han firmado un acuerdo de colaboración para aumentar la legitimación de estos organismos para la protección de los consumidores y así ejercer acciones en defensa de sus derechos. El ministerio público se compromete a ser parte en los procesos promovidos "por asociaciones o entidades constituidas para proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias o por grupos de personas afectas cuando el interés social lo justifique".

El acuerdo lo firmaron el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y el director de la Agencia Catalana del Consumo, Isidor García, y estuvieron presentes representantes de las dos instituciones, como la fiscal jefe de Barcelona Neus Pujal.

Dentro del acuerdo se establece un protocolo de colaboración en el que los organismos "podrán intercambiar información sobre las denuncias, reclamaciones, demandas u otras actuaciones de inspección y control llevadas a cabo de oficio" en las que "se observe alguna conducta comercial fraudulenta de las empresas o comerciantes que pueda ser lesiva para el interés general de las personas consumidoras".

Tanto la fiscalía como Consumo consideran que deberán intercambiar información cuando se detecten "prácticas comerciales del mercado que puedan atentar contra la seguridad y la salud, así como las conductas que vulneren los intereses económicos legítimos de las personas consumidoras o bien puedan limitar el derecho a la información". Además, se perseguirán las conductas comerciales irregulares que afectan a "colectivos especialmente protegidos" y vulnerables como los niños y los adolescentes, las personas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidades y cualquier otro colectivo en situación de indefensión.

El fiscal jefe de Catalunya y el director de Consum durante la firma del acuerdo / consum

Entre los servicios que las entidades actuarán si se vulneran destacan los suministros, los transportes, los medios audiovisuales de radiodifusión y de televisión, los de comunicaciones, los asistenciales y sanitarios, y los financieros y de seguros. En este sentido, el protocolo permitirá que la Fiscalía conozca con más celeridad casos en los que las personas vulnerables pueden sufrir un abuso o una situación de indefensión que detecten los inspectores de Consumo.

Comunicación "regular"

El acuerdo también establece un sistema de comunicación "regular y estable" entre los dos organismos y también incluye acciones formativas relacionadas con la protección de las personas consumidoras. También habrá una comisión de seguimiento del protocolo que hará un plan anual de actuaciones, creará grupos de trabajo, resolverá controversias y propondrá procedimientos para "un desarrollo eficiente de actuaciones conjuntas sobre las áreas de interés común", entre otras funciones.

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Las dos instituciones se comprometen también con el "deber de colaboración específico cuando afecten a prácticas comerciales de mercado que puedan afectar a la seguridad y salud de los consumidores". El protocolo tendrá una vigencia de 4 años.