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Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 16 de junio de 2026
El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).
En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.
Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.
El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.
El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.
Euromillones, siete veces más difícil de ganar que la Primitiva
Euromillones es la lotería más grande de Europa, pero también una de las más complejas. La probabilidad matemática de acertar la combinación ganadora (5 números y 2 estrellas) es de apenas una entre 139.838.160. Esto significa que es matemáticamente casi siete veces más difícil de ganar que otras loterías tradicionales como La Primitiva.
Pero antes, la Bonoloto
Después de la Bonoloto, conoceremos el resultado de Euromillones. ¿Preparados?
¿Cómo se juega al Euromillones?
En el sorteo se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales, llamados estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.
Dónde ver el sorteo de Euromillones en directo
El sorteo de Euromillones puede seguirse en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, en EL PERIÓDICO le contamos en tiempo real la combinación ganadora y todos los números premiados.
El bote de Euromillones de hoy asciende a 26 millones de euros
El sorteo de Euromillones de este martes pone en juego un bote de 26 millones de euros para quienes acierten la combinación ganadora.
El sorteo de Euromillones de este martes
¡Buenas noches! Bienvenidos al sorteo de Euromillones y la Bonoloto de este martes. A las 21.30 horas se celebra un nuevo sorteo ordinario. En EL PERIÓDICO le contamos en directo todos los detalles, con la combinación ganadora y los números premiados.
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