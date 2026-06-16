Fuego
Estabilizado el incendio de rastrojos en un campo segado en Sant Fruitós de Bages
Las llamas han empezado cerca del Eix Transversal y han obligado a cortar un carril en sentido Lleida
Eduard Font Badia
Trece dotaciones terrestres de los Bombers de la Generalitat han conseguido estabilizar un incendio que se ha declarado a las 13.46 horas en Sant Fruitós de Bages, muy cerca del Eix Transversal. Las llamas, que han emitido un intenso humo que se podía ver desde diferentes lugares, se han declarado en un campo de rastrojos segados a la altura del kilómetro 137 de la C-25. El fuego se ha dado por estabilizado a las tres y cuarto de la tarde.
En este fuego de vegetación agrícola han trabajado 13 dotaciones de los Bombers y tres unidades aéreas. Una vez estabilizado, el helicóptero bombardero y las dos avionetas de vigilancia y ataque se han retirado.
Antes de eso, los Bombers han podido confinar el flanco izquierdo con varias pasadas de tractores de agricultores de la zona.
Pese a la espectacularidad, y gracias a que no hay otros fuegos simultáneos en Catalunya, los Bombers ya preveían desde un primer momento que no alcanzaría una gran extensión, a causa de las condiciones del lugar y de la lejanía de la masa forestal.
El punto está muy cerca de una parte del polígono industrial Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages.
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