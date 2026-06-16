Convocada para este jueves una nueva jornada de huelga en las escuelas infantiles (0-3) en Catalunya

Diversos sindicatos han convocado huelga en las escuelas infantiles de Catalunya para este jueves. La movilización la impulsan los sindicatos CGT, la Intersindical y ÁBACOS, y el movimiento Revolució 0-3, que agrupa a trabajadoras de esta etapa. Esta convocatoria afecta a las escuelas infantiles públicas, de gestión directa e indirecta, a las guarderías privadas, así como al conjunto de trabajadoras vinculadas a la atención educativa de la primera infancia, según ha explicado CGT. Las organizaciones reclaman el reconocimiento "real" del 0-3 como etapa plenamente educativa, un modelo "público, gratuito, inclusivo y de calidad", la reducción de ratios y la internalización de la etapa.

La huelga se enmarca en el contexto de movilizaciones en Catalunya, y también en el conjunto del Estado. En Catalunya, durante el tercer trimestre se han realizado otras dos jornadas de huelga en esta etapa educativa.

Reclaman el reconocimiento "real" del 0-3 como etapa plenamente educativa, un modelo "público, gratuito, inclusivo y de calidad" y la internalización de la etapa

Las organizaciones exigen la apertura inmediata de un proceso de reforma del decreto catalán que regula el primer ciclo de educación infantil, así como una modificación de la ley de educación estatal. "Desde ahí se podrían mejorar las ratios, las condiciones laborales de las trabajadoras del 0-3, entre otras demandas", ha asegurado CGT.

Apoyos especializados

Entre las reclamaciones también figuran apoyos especializados suficientes para hacer efectiva la educación inclusiva, el incremento de la financiación pública destinada al sector, la dignificación salarial y profesional de las trabajadoras, la reducción de la precariedad y la temporalidad, y medidas específicas de salud laboral, segunda actividad y jubilación anticipada.

CGT ha alertado de que la situación actual no solo perjudica a las profesionales, sino que "limita la calidad de la atención que reciben los niños y niñas y compromete la capacidad del sistema para garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida".

El sindicato ha hecho un llamamiento a participar en el paro y en la manifestación convocada en Barcelona a las once de la mañana.