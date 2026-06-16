Confirman la ocupación humana continuada en el Parc Nacional d'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici desde hace diez mil años

Investigadores de la UAB han presentado una base de datos de acceso abierto que revela una ocupación humana continuada en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici desde hace diez mil años. El trabajo, publicado en Archaeological Data, reúne 124 dataciones por carbono 14 de 45 yacimientos diferentes, situados por encima de los 2.000 metros de altitud. Según el director del grupo, Ermengol Gassiot, este recurso permite ordenar la secuencia cronológica de 380 yacimientos arqueológicos documentados en la zona y ofrece “una herramienta de replicabilidad científica sin precedentes”. La investigación también ha documentado las trazas de arquitectura más antiguas de los Pirineos. En el abrigo del Portarró se han encontrado estructuras con base de piedra seca y madera que datan de hace cinco mil años.

Los datos confirman, además, una intensificación de la actividad humana en momentos determinados, como al final del Neolítico —coincidiendo con la época en la que vivió el hombre de los hielos, Ötzi— y durante la Tardo Antigüedad.

Los datos permiten seguir esta información y muestran un hecho altamente relevante, ha dicho Gassiot, quien ha explicado que “los yacimientos de zonas de alta montaña, que se encuentran en lugares inaccesibles e inhóspitos, presentan muy a menudo secuencias de ocupación largas”. Muchos otros yacimientos en los que han realizado pequeñas catas también muestran que “fueron ocupados o habitados en distintas épocas”.

Abrigos con presencia humana por encima de los 2.000 m de más de diez mil años

En el estudio detallan que tres de los yacimientos excavados presentan dataciones continuadas de varios miles de años: el más antiguo, con una primera ocupación de hace diez mil años, es el Abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metros; seguido de la Cova del Sardo (1.780 m), con ocupaciones desde hace 7.500 años, y el Abric del Portarró (2.280 m), con ocupaciones desde hace 7.300 años.

El estudio señala que el Abric de les Obagues de Ratera ha sido ocupado durante el Mesolítico, la transición del Mesolítico al Neolítico, todo el Neolítico, el Calcolítico, la Edad del Bronce Antiguo y Medio, inicios de la Edad del Hierro, la Alta Edad Media (época visigoda) y los siglos XIX y XX. Guillem Salvador, coautor de la investigación, ha señalado que “esto es una secuencia temporal excepcional que muy pocos yacimientos de Cataluña tienen”.

La excavación del abrigo confirma que muy poco después del último período glaciar, en un contexto de calentamiento climático progresivo y cuando aún existían pequeñas glaciares de circo en la zona, pequeños grupos de cazadores-recolectores ya frecuentaban las áreas alpinas de la cordillera.

Abric del Portarró: muestra de arquitectura en piedra más antigua de los Pirineos

El análisis muestra que hay períodos en los que se intensifica claramente la actividad humana en áreas de alta montaña, por ejemplo al final del Neolítico (hace entre 5.300 y 4.500 años) y posteriormente en la Tardo Antigüedad y a inicios de la época medieval. También aporta la datación de las primeras trazas de arquitectura, que datan de la prehistoria, como en el Abric del Portarró, donde las excavaciones han permitido documentar construcciones con base de piedra seca complementada con madera de hace 5.000 años. Actualmente, se trata de la muestra de arquitectura en piedra más antigua conocida en los Pirineos.

Más de veinte años de investigación del Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM)

Esta iniciativa, liderada por el Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM) de la UAB, representa la primera serie sistemática de dataciones absolutas hecha pública sobre un área de alta montaña en el Pirineo. El estudio publicado con la base de datos presenta y analiza los datos obtenidos, junto con los informes de laboratorio, el detalle del tipo de muestras datadas, contextos y yacimientos, así como el código de los análisis realizados para poder replicarlos.

Este análisis, resultado de veinte años de trabajo de campo, aporta información clave para entender cómo los grupos de cazadores-recolectores se adaptaron a los cambios climáticos desde el final del último período glaciar. La base de datos publicada por la UAB redefine el papel de la alta montaña, demostrando que ha sido un espacio de presencia humana continuada y recurrente a lo largo de todo el Holoceno.

Durante este tiempo han registrado unos 380 enclaves arqueológicos. Incluyen muros, cercados de diferente tamaño y funcionalidad, posibles estructuras de viviendas, abrigos que aprovechan acumulaciones de origen glaciar de grandes bloques de roca, muchos de ellos con estructuras como muros para la distribución interior y para proteger la entrada, y un pequeño conjunto de círculos de piedras que podrían representar monumentos funerarios.

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La base de datos publicada ahora en acceso abierto contribuye a modificar el paradigma de las áreas de alta montaña como espacios vírgenes y muestra que la presencia humana ha sido continua y recurrente a lo largo del Holoceno y en contextos de variabilidad climática. Además, permite superponer las huellas de actividad humana a los cambios paleoclimáticos que se están documentando actualmente en este tipo de medios.