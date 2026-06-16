Arranca la macroencuesta de personas sin hogar de la Fundació Arrels: "Se sienten muy solos e invisibles"

Elena Carrasco lleva ya casi dos horas y media en el centro abierto de la Fundació Arrels cuando Dramane entra por la puerta. Ella es una de las más de 400 voluntarias que este martes –y también el miércoles y el jueves– participan en la encuesta anual que hace esta entidad a las personas sin techo de Barcelona. Él, una de las más de 2.100 personas que duermen a la intemperie de la capital catalana. “Ayer dormí en un banco de la Gran Via”, confirma este hombre oriundo de la ciudad maliense de Tintila.

Las encuestas de la fundación, que se realizan cada año a mediados del mes de junio, sirven para sacar una fotografía profunda de la realidad del sinhogarismo en Barcelona. Una de las principales conclusiones que se saca con el tiempo es que el fenómeno sigue yendo a más. Si en 2016 las personas encuestadas eran poco más de 250 –y tras una pequeña bajada durante la pandemia– en 2024 se encuestaron a cerca de 700, una cifra que espera revalidarse esta edición.

14 locales

Es por eso que las encuestas ya no se hacen a pie de calle, sino que se habilitan diferentes puntos de la ciudad para que el máximo número de personas posibles se acerquen. Este año, hasta 14 locales, la mayoría de entidades sociales de Ciutat Vella, se han habilitado para realizar entrevistas. Están abiertos de 08.00 a 22.00 horas y los voluntarios trabajan en franjas que varían entre hora y media y tres horas.

La de Dramane, por ejemplo, será la última que haga este martes Carrasco junto a su compañero Ignasi Barrera. Ambos se van turnando los roles en las diferentes entrevistas. Uno de ellos es quien lee las preguntas del guion y el otro quien va insertando las respuestas en el programa informático dispuesto para la ocasión. En el caso de Dramane, es Carrasco quien repasa las 25 páginas de preguntas a realizar y Barrera el que las va introduciendo en su móvil.

En total, la reunión dura unos 40 minutos en los que se repasa toda la historia de vida del maliense. El guion repasa hasta 10 apartados que van desde la documentación que tienen disponible los entrevistados hasta los ingresos que tienen, ya sean formales o informales, pasando por la historia de su emigración –si es el caso– su situación en la calle, la salud, la atención que reciben y hasta cómo fue su infancia o su adolescencia.

En la calle por el precio de la vivienda

Así, Barrera y Carrasco han conocido que Dramane no fue a la escuela en su Malí natal porque tenía que ayudar a sus padres en el campo, o que salió de su país sobre todo por motivos económicos pero también huyendo del yihadismo imperante en la región. También han sabido que Dramane, de 49 años, lleva ya 22 en España y que tenía papeles, pero los perdió, y todavía no ha pedido recuperarlos. Y que hasta que no regresó a Barcelona en 2022, nunca había dormido en la calle, pero que los precios prohibitivos de las habitaciones en las que algunos años atrás había podido instalarse, lo abocaron a la intemperie.

Es la segunda vez que Dramane participa en la encuesta. Como el año pasado, recibe cinco euros por el tiempo, aunque asegura que la hace porque no le importa contar su historia si creen que así puede ayudar a alguien. Para muchos de los encuestados, además, estas encuestas son las conversaciones más largas que van a tener en algunas semanas. "Te dicen que se sienten pequeños o invisibles", relata Carrasco sobre otras entrevistas, y explica que muchos se sienten agradecidos simplemente de poder charlar con alguien durante esos 40 minutos.

El porqué de los voluntarios

Para Carrasco tampoco es su primer año realizando encuestas. Lleva ya tres ediciones, aunque antes las hacía directamente en la calle y acercándose a aquellas personas que encontraban. Carrasco, además, lleva desde 2020 colaborando con diferentes iniciativas de Arrels, como la botiga Troballes. Asegura que colabora con la entidad porque no entiende que se permita que tanta gente viva en la calle hoy en día. Por algo parecido hace también tres años que su compañero, también realiza las encuestas. "No se valora lo dura que es la realidad en la calle", y pone de ejemplo que algunas de las personas que duermen a la intemperie tienen que caminar hasta dos horas al día simplemente para poder comer.

Tras las entrevistas, solo queda esperar a los resultados. Los últimos años, arrojaban una evolución del perfil medio de las personas sin hogar. Cada vez había más mujeres, más jóvenes y más inmigrantes de países extracomunitarios y reflejaban tendencias tan crueles como que el 87% de los encuestados aseguraba haber sufrido un delito en algún momento en la calle. Ahora que por primera vez ya son más de 2.000 las personas que duermen al raso en Barcelona, las conclusiones quizá sean diferentes.