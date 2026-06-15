Vall d'Hebron lidera un proyecto europeo para probar un fármaco más eficaz contra el cáncer infantil

El Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR) coordinará un proyecto europeo para probar un nuevo fármaco más eficaz y menos tóxico para los niños con cáncer. Se trata del proyecto PHOENIX, financiado con 8,5 millones de euros por la Misión Cáncer, en el marco del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea. En concreto, se llevará a cabo el primer ensayo clínico de fase I/II en población pediátrica con el fármaco experimental ibrilatazar (ABTL0812). El estudio evaluará su potencial en niños y adolescentes con neuroblastoma en recaída o resistente al tratamiento, así como en otros tumores sólidos agresivos para los que actualmente existen pocas o ninguna opción terapéutica.

Los investigadores estudiarán la seguridad y la actividad antitumoral del fármaco y prevén que niños de hospitales de toda Europa puedan acceder a él en el marco del proyecto. “Es el primer paso para observar si los buenos resultados que hemos obtenido durante estos años con modelos in vitro e in vivo (en animales) pueden ahora beneficiar a los pacientes pediátricos”, destaca el doctor Miquel Segura.

Sobre este avance, tras más de una década de trabajo, subraya: “Este es uno de los sueños de los investigadores: que el trabajo realizado en el laboratorio pueda servir a los pacientes”. El doctor Segura recuerda que las tasas de supervivencia en el cáncer infantil son relativamente elevadas, de hasta un 80 %, y que los investigadores trabajan para encontrar nuevos fármacos para el 20 % de pacientes que no responden a los tratamientos disponibles.

Los tumores sólidos pediátricos, como el neuroblastoma, el sarcoma o determinados tumores extracraneales, siguen siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer en la infancia y la adolescencia. A pesar de las mejoras en los tratamientos actuales, estos cánceres continúan siendo muy agresivos y dejan importantes secuelas físicas y emocionales. Cada año, más de 6.000 niños son diagnosticados con tumores sólidos en Europa, y aproximadamente un millar presentan tumores de alto riesgo con opciones de tratamiento muy limitadas o inexistentes.

El jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas de Vall d'Hebron y codirector del grupo de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Infantiles del VHIR, el doctor Lucas Moreno, destaca que los niños y adolescentes con cáncer necesitan terapias adaptadas a su biología y a su edad. Según explica, este estudio busca alternativas que no solo prolonguen la vida, sino que también mejoren la calidad de vida de estos pacientes y de sus familias.

El fármaco objeto de estudio ha sido desarrollado por la empresa biotecnológica catalana AbilityPharma y será la primera vez que se evalúe en una amplia población de pacientes pediátricos, después de haber mostrado una excelente tolerabilidad y señales de eficacia en adultos en ensayos clínicos de fase II para cáncer de páncreas, pulmón y endometrio. También ha obtenido buenos resultados en estudios preclínicos con modelos de neuroblastoma.

50 pacientes de entre seis meses y 18 años

El ensayo se basará en los resultados del estudio ETNA, actualmente en marcha, que permitirá determinar la dosis adecuada para iniciar el ensayo, previsto para comenzar el próximo año. Participarán unos 50 pacientes de entre seis meses y 18 años con tumores sólidos en recaída o resistentes al tratamiento, para los que no existen otras opciones terapéuticas.

El estudio evaluará el fármaco en combinación con quimioterapia o inmunoterapia, ya que estudios previos han demostrado que puede potenciar la acción de estos tratamientos sin añadir toxicidad.

El doctor Segura señala que el proyecto también pretende adaptar la formulación del medicamento para los niños e incluso realizar estudios de interacción con alimentos para valorar si puede administrarse, por ejemplo, mezclado con yogur o zumos.

Para facilitar su administración en población pediátrica, se desarrollará una formulación específica en suspensión oral en lugar de la formulación en cápsulas utilizada en adultos, con el objetivo de mejorar la aceptación, la seguridad y la adherencia al tratamiento.

Reducir los efectos secundarios

Este medicamento actúa de forma diferente a la quimioterapia tradicional. En lugar de dañar el ADN, induce la muerte selectiva de las células tumorales activando mecanismos naturales de defensa celular, preservando las células sanas y reduciendo así los efectos secundarios.

“Las células tumorales, por sí mismas, se replican muy rápidamente y están sometidas a mucho estrés. Con el fármaco aumentamos ese estrés hasta superar un umbral que hace que la única opción para ellas sea morir”, explica Segura. Y añade: “Las células sanas, en cambio, parten de un nivel de estrés mucho más bajo y, aunque este aumente ligeramente con el tratamiento, disponen de mecanismos suficientes para compensarlo sin provocar toxicidad en los tejidos sanos”.

La acción del medicamento combina dos procesos celulares: la inducción de estrés en el retículo endoplasmático y la inhibición de la vía PI3K/Akt/mTOR. La combinación de ambos mecanismos activa la autofagia, un sistema mediante el cual las células eliminan componentes dañados. Este proceso favorece la muerte selectiva de las células tumorales, ya que estas presentan de base niveles más elevados de estrés en el retículo endoplasmático debido a las condiciones extremas en las que se desarrollan, como la falta de nutrientes y oxígeno. Esta situación las hace más vulnerables al fármaco, mientras que las células sanas son capaces de adaptarse a los cambios inducidos por el tratamiento.

Según explica el cofundador de AbilityPharma, Carles Domènech, este mecanismo abre una nueva vía terapéutica con potencial aplicación en diversos tipos de tumores, incluidos los pediátricos.

Estudio de biomarcadores predictivos y de la experiencia de los pacientes

De forma paralela, se investigarán posibles biomarcadores predictivos que permitan anticipar la evolución de los pacientes, su respuesta al tratamiento y la aparición de efectos adversos. También se incorporará la biopsia líquida, basada en el análisis del ADN circulante en sangre, para identificar, de forma no invasiva, biomarcadores asociados tanto a la respuesta terapéutica como a la toxicidad.

Además de los parámetros objetivos, se analizarán indicadores basados en la opinión y la experiencia de los pacientes y sus familias para garantizar que el tratamiento se ajuste a sus prioridades. Se evaluarán aspectos como la mejora de la calidad de vida y la aceptación del nuevo fármaco.

Por otra parte, el proyecto tendrá en cuenta las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria, considerando las barreras que pueden dificultar la participación de los pacientes en ensayos clínicos y el acceso a tratamientos innovadores como este, con el objetivo de favorecer una igualdad de acceso para todos los pacientes.

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Colaboración internacional

El proyecto PHOENIX se desarrollará de forma multicéntrica en 13 instituciones de seis países europeos. Coordinado por el VHIR y el Hospital Universitario Vall d'Hebron, cuenta con la participación de AbilityPharma, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Fundación CRIS contra el Cáncer, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús (FIBHNJS), la Red Europea de Infraestructuras de Investigación Clínica (ECRIN) —junto con la Fundación para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz y la Universidad Masaryk de la República Checa—, SHINE 2Europe, Global Health Connector, el Instituto Gustave Roussy y el Instituto Curie de París, Children's Health Ireland, el Hospital Universitario Infantil de Brno (República Checa) y el Rigshospitalet de la Región Capital de Dinamarca.