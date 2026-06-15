Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GaspiTráficoIncendiosCalorCucurellaLisenda PascualBad BunnyCooperativaMédicosAhogadosRedes criminales
instagramlinkedin

Medida histórica

El Reino Unido también limitará las redes por la noche a los jóvenes hasta los 18 años

Londres ha confirmado la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años a partir del año que viene

El primer ministro británico, Keir Starmer

El primer ministro británico, Keir Starmer / Wiktor Szymanowicz / Zuma Press / Europa Press / C

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Font

Lucas Font

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Reino Unido ha confirmado este lunes la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años a partir de 2027. La medida ha sido confirmada por el primer ministro, Keir Starmer, tras un proceso de consulta pública que ha contado con el apoyo del 90% de los padres. "Los padres quieren que sus hijos estén seguros y sean felices, pero el mundo digital lo ha hecho más difícil que nunca. He escuchado de primera mano a familias que claman por un cambio y vamos a hacer lo correcto por ellas", ha asegurado Starmer.

La medida prevé ir más allá que la implementada por Australia, ya que incluirá la prohibición para los menores de 16 años de chatear con desconocidos a través de aplicaciones de videojuegos online. El Gobierno también está estudiando limitar el llamado "autoscroll automático" para los jóvenes de entre 16 y 18 años en horario nocturno. "Vamos más allá que cualquier otro país del mundo al prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y establecer medidas de protección más amplias para devolverles a los niños su infancia", ha añadido el primer ministro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
  2. Muere una joven de 21 años cuando hacía puenting tras ser arrojada accidentalmente sin cuerda en Brasil
  3. Realizado con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España
  4. Nuevas investigaciones indican que, en el futuro, los árboles podrían almacenar menos carbono de lo esperado
  5. Los termómetros tocarán techo la próxima semana y dejarán un Sant Joan marcado por el calor extremo
  6. Aluvión de ceros en Euskera y alumnos en pie de guerra: qué ha pasado en la PAU vasca
  7. Los médicos vuelven a la huelga y preparan nuevas movilizaciones en septiembre: 'Sanidad no tiene intención de modificar su postura
  8. Sábado negro en el medio natural catalán: tres muertos ahogados o al despeñarse por un precipicio

El Reino Unido también limitará las redes por la noche a los jóvenes hasta los 18 años

El Reino Unido también limitará las redes por la noche a los jóvenes hasta los 18 años

El permafrost dejará de capturar CO2 y empezará a emitirlo a partir de 2050, alerta un estudio

El permafrost dejará de capturar CO2 y empezará a emitirlo a partir de 2050, alerta un estudio

Tatiana Badiola, de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: "No somos cuerpos rotos, somos almas en movimiento"

Tatiana Badiola, de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: "No somos cuerpos rotos, somos almas en movimiento"

Felipe VI cena papas con costillas en Tenerife tras prestar el Falcon a León XIV

Felipe VI cena papas con costillas en Tenerife tras prestar el Falcon a León XIV

Las temperaturas vuelven a subir en toda España en una semana marcada por el calor generalizado y las tormentas en el interior

Las temperaturas vuelven a subir en toda España en una semana marcada por el calor generalizado y las tormentas en el interior

Llamada íntegra de la llamada de Jonathan Andic al 112

Claudia, joven con el síndrome de la sonrisa 'eterna': "La discriminación se aprende en casa"

Claudia, joven con el síndrome de la sonrisa 'eterna': "La discriminación se aprende en casa"

Lloret vuelve a pasar la noche sin patrullas locales por falta de agentes

Lloret vuelve a pasar la noche sin patrullas locales por falta de agentes