La regularización de inmigrantes alcanza la cifra récord de 900.000 solicitudes

El Gobierno español ha recibido 900.000 solicitudes de personas extranjeras que desean regularizar su situación en España. Se trata de una cifra récord que supera el número de peticiones registradas en procedimientos anteriores. Por el momento, se han admitido a trámite unos 360.000 expedientes. La información ha sido confirmada a la ACN por fuentes del Ministerio del Interior. No obstante, las mismas fuentes han matizado que las cifras aún no son definitivas, ya que puede haber duplicados y otros factores que influyan en los datos iniciales, como ya ocurrió en procesos similares anteriores, entre ellos la regularización de los afectados por la DANA de Valencia. Todo ello cuando faltan quince días para que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

La actual regularización extraordinaria entró en vigor a mediados de abril y las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de junio. La medida, aprobada por el Gobierno español mediante un real decreto, está dirigida a personas migrantes que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que pueden acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses.

No es la primera vez que se pone en marcha en España una regularización extraordinaria de inmigrantes; antes de esta ya se habían realizado seis. El primer proceso fue impulsado por Felipe González en 1986, y José María Aznar puso en marcha otros tres.

La última regularización tuvo lugar en 2005, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, y permitió regularizar la situación de 576.506 personas.

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Estos procesos extraordinarios permiten legalizar la situación de muchas personas migrantes que han ido quedando fuera del sistema ordinario, en un contexto en el que las oficinas de Extranjería no consiguen resolver todas las solicitudes por las vías habituales, que exigen acreditar el arraigo en el país y cumplir una serie de requisitos.