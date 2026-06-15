La R8 de Rodalies vuelve a circular a partir de este martes por el túnel de Rubí y recupera su recorrido completo

Los trenes de Rodalies de la R8 circularán de nuevo este martes por el túnel de Rubí. Adif había dado por buenas las obras de emergencia que acometió en el túnel hace unas semanas, y de hecho ya hace algo más de un mes que los trenes de mercancías habían podido a volver a pasar por este paso soterrado, clave para que los materiales del puerto de Barcelona puedan circular sobre raíles hacia la frontera francesa. Ahora, las condiciones permiten que por este túnel de 900 metros discorran también los trenes de pasajeros de la R8, que recupera así su servicio en las estaciones de Martorell Central y Castellbisbal, que llevan casi cinco meses --desde que se produjo el accidente de Gelida el pasado 20 de enero-- servidas solo por un servicio de bus alternativo.

Según ha informado Rodalies a través de su página oficial, como algunos de los trabajos de la infraestructura siguen en marcha, todo el servicio alternativo por carretera se mantendrá activo desde el primer tren de la mañana hasta las 08.30 horas y también a partir de las 22.30 horas de la noche todos los días laborables. Los fines de semana, también habrá autocares, aunque solo entre las 22.30 horas y las 10.30 de la mañana, mientras los trabajadores de Adif siguen con sus faenas para acabar de reforzar este túnel clave para el tráfico ferroviario de mercancías. En este sentido, también seguirá activo hasta este jueves 18 el bus lanzadora desde Martorell Central y hasta el Campus UAB Eix Central Sud, con su horario habitual hasta ahora.