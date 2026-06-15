El peligro oculto de las garrapatas: qué es la fiebre de Crimea-Congo

Catalunya está en alerta por la rápida expansión de la garrapata Hyalomma, que preocupa porque puede transmitir graves enfermedades como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de Lyme, la encefalitis de la garrapata o fiebre recurrente, entre otras afectaciones.

Las especies del tipo Hyalomma son las que potencialmente pueden transmitir la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, una enfermedad transmitida por garrapatas que se ha detectado en al menos 12 pacientes en España. Aunque generalmente la picadura de garrapata no requiere de asistencia sanitaria, si en los días posteriores hay síntomas como fiebre, escalofríos, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, cambios de color en la piel o exudado en la zona de la picadura, es necesario acudir al médico con rapidez, ya que son síntomas claros de que la garrapata puede haber transmitido una infección con su picadura.

¿De qué tipo de enfermedad se trata?

Las fiebres hemorrágicas virales (FHV) son un grupo de enfermedades que pueden llegar a ser mortales y que están causadas por virus pertenecientes a diferentes familias: arenavirus, filovirus, bunyavirus, togavirus y flavivirus.

¿Cómo se produce el contagio?

Estos virus viven en algunos animales o insectos -denominados vectores- (mosquitos, garrapatas y roedores) que son los responsables de la transmisión a los humanos y que, geográficamente están restringidos a las áreas en las que vive su especie, según explican en el Instituto de Salud Carlos III.

Los humanos se infectan cuando entran en contacto con los animales infectados por el virus -cuando les pica un mosquito o garrapata o por contacto con secreciones o excreciones de roedores infectados -.

¿Hay transmisión entre humanos?

Posteriormente, puede producirse la transmisión entre personas, por contacto con fluidos infectados, pero solo en el caso de ébola y marburg (filovirus), lassa (arenavirus) y Crimea-Congo (bunyavirus).

¿Cuáles son las características de la fiebre de Crimea-Congo?

El virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) causa brotes graves de fiebre hemorrágica viral, su tasa de mortalidad puede llegar al 40% y su transmisión se produce, principalmente, a través de garrapatas. No existe vacuna y se trata de una enfermedad endémica en África, los Balcanes, Oriente Medio y Asia, según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS).

La transmisión secundaria, de persona a persona, puede producirse por contacto directo con el enfermo o con sus fluidos biológicos, o indirectamente por contagio a través de objetos contaminados.

¿Cuánto tarda en manifestarse la enfermedad tras el contagio?

Tras la picadura de garrapata, la fase de incubación es de uno a tres días, con un máximo de nueve.

El periodo de incubación tras el contacto con sangre o tejidos infectados es algo mayor, de cinco o seis días, con un máximo documentado de 13.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas comienzan de manera súbita, en forma de fiebre, dolor muscular, mareo, dolor y rigidez de cuello, lumbago, cefalea, irritación de los ojos y fotofobia. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y de garganta al principio, seguidos de bruscos cambios de humor y confusión.

Al cabo de dos a cuatro días, la agitación puede dar paso a somnolencia, depresión y debilidad, y puede aparecer dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, con hepatomegalia detectable.

Otros signos clínicos posibles son taquicardia, adenopatías (inflamación de los ganglios linfáticos) y erupción por hemorragia cutánea) en mucosas internas (boca, garganta y piel).

Normalmente hay signos de hepatitis, y los pacientes muy graves pueden sufrir un rápido deterioro renal, o insuficiencia hepática o pulmonar repentina después del quinto día de enfermedad.

En los casos que no se recuperan, la muerte sobreviene durante la segunda semana y, entre quienes la superan, la mejoría comienza al noveno o décimo día.

¿Cómo llegan estos virus a España?

Desde el Carlos III explican que la entrada de uno de estos virus en España era "impensable hace algún tiempo" pero que hoy es "un riesgo cotidiano que requiere una especial atención y vigilancia", debido al aumento de los viajes internacionales.

Existe, además, el riesgo de importar los animales infectados, particularmente mosquitos y roedores.

Los expertos advierten de que algunos virus, como Lassa y Crimea-Congo (y menos probablemente Ebola y Marburg), pueden transmitirse además por inhalación de aerosoles infecciosos, algo que debe tenerse en cuenta para evitar la transmisión nosocomial y para identificar a los contactos que puedan estar infectados.

¿Es alto el riesgo de contagio?

En cualquier caso, aseguran, "no se puede sostener la idea inicial de que las fiebres hemorrágicas son enfermedades altamente contagiosas entre humanos".

Deben considerarse potencialmente contagiosas las secreciones y excreciones corporales, la sangre, el semen y las muestras de tejidos de los pacientes infectados.

Por ello, las personas con mayor riesgo de infección secundaria son las que están en un contacto más estrecho con las personas infectadas, aportándoles cuidados médicos o de enfermería, y los trabajadores de laboratorio que manejan su sangre, sus tejidos u otras muestras.

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Desde el 2000 y por iniciativa de la Comisión Europea se han puesto en marcha programas nacionales de vigilancia de estos virus y se ha constituido la Red Europea para el diagnóstico de las Enfermedades Víricas Importadas. España puso en marcha, además un Programa de Vigilancia y Control de las Fiebres Hemorrágicas Virales.