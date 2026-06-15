El PSOE Aragón celebrará primarias en otoño para elegir los candidatos a las elecciones en Zaragoza, Huesca y Teruel

Con el reto de recuperar al menos parte del poder territorial que el PSOE perdió en las elecciones municipales de 2023, los socialistas celebrarán primarias para elegir a sus cabezas de lista para las municipales a de 2027. El Comité Federal del partido, que tiene previsto reunirse el próximo 27 de junio, definirá un calendario de primarias para después del verano en el que se abrirá el debate de la sucesión en las tres capitales provinciales de Aragón, donde los socialistas perdieron frente al PP en los tres casos.

Las primarias abrirán el debate del liderazgo en tres plazas de gran importancia, especialmente, en la capital aragonesa, donde los socialistas encadenan ya tres legislaturas sin gobernar desde que dejara el cargo Juan Alberto Belloch en 2015.

El cabeza de lista no está claro ni en Zaragoza, ni en Huesca ni en Teruel. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, se enfrentó a Natalia Chueca en 2023 y dejó al partido con 10 concejales, lejos de su peor marca, pero un resultado insuficiente para gobernar. Ranera es una vieja conocida de la casa consistorial, una de las concejalas más longevas de la corporación, pero no está claro que sea ella quien lidere al PSOE en la contienda de 2027. Fue aupada por Javier Lambán como candidata en 2023, tras coger las riendas del grupo municipal con la marcha de Pilar Alegría primero como delegada del Gobierno en Aragón y, después, como ministra del Gobierno de España. En esta segunda etapa, con la llegada de Alegría a la secretaría general, primero cambió su apoyo de Lambán Alegría, y después tomó varias decisiones polémicas dentro del grupo municipal, como el cambio de Horacio Royo al frente de Urbanismo en favor de Ros Cihuelo.

En Teruel y Huesca los socialistas tienen el reto de hacer frente a la mayoría absoluta que ostenta Emma Buj en la capital turolense y al buen posicionamiento de Lorena Orduna en Huesca, a tan solo un concejal de lograr la absoluta.

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La propia Pilar Alegría descartó en una entrevista con este diario dar su apoyo a ningún candidato ante el cercano proceso de primarias. Y eso ya dice mucho de cómo está el partido y cómo llega al nuevo ciclo electoral, que comenzará en septiembre con los preparativos de todos los partidos para iniciar la contienda en mayo de 2027.