El reto (otro más) de atraer estudiantes extranjeros universitarios: encontrarles piso cerca del campus

La llegada de estudiantes internacionales se ha convertido en uno de los grandes retos de las universidades españolas. Atraer talento de otros países refuerza la proyección académica de los campus, pero también añade presión a un mercado de la vivienda ya complejo en las áreas metropolitanas. En este contexto, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) –uno de los tres campus más internacionales de toda España– cuenta con un servicio específico para facilitar alojamiento a quienes llegan desde fuera para estudiar un máster o un posgrado, investigar o impartir docencia: la bolsa de alojamiento fuera del campus gestionada por Vila Universitària S. L.

El fenómeno va en aumento. El número de alumnos extranjeros matriculados en España para cursar titulaciones completas crece a un ritmo anual del 4,1%, según U-Ranking, el programa de análisis del sistema universitario español impulsado por la Fundación BBVA y el Ivie. Los estudiantes de otros países eligen España, sobre todo, para cursar un máster, donde representan el 18,6% del alumnado, o un doctorado, con un 20,7%. Entre los 10 campus con mayor presencia internacional destaca Catalunya, con tres centros: la Autònoma de Barcelona, la Ramon Llull y la Politècnica de Catalunya (UPC).

Ese aumento de la movilidad internacional tiene una consecuencia inmediata: la necesidad de encontrar vivienda en poco tiempo, a distancia y en un entorno desconocido. “El servicio de alojamiento fuera del campus se creó como respuesta a la creciente necesidad de alojamiento para estudiantes internacionales de la UAB”, explica Nélida Falcó, directora de Vila Universitària SL, una entidad con más de 30 años de experiencia en la gestión de alojamiento para estudiantes e investigadores vinculados a la universidad.

La bolsa funciona como un sistema controlado, no como un portal abierto en el que cualquier propietario publica su vivienda automáticamente. Quienes quieren ofrecer un piso o una habitación deben contactar primero con Vila Universitària. A partir de ahí, el inmueble se evalúa antes de ser incorporado al catálogo. La entidad revisa la documentación, realiza una visita de valoración y comprueba que el alojamiento reúne las condiciones adecuadas.

Profesionalización de propietarios

En los últimos años, se ha observado una mayor profesionalización de los propietarios. “Cuando se puso en marcha el servicio, era habitual que las personas que ofrecían alojamiento fueran propietarios de mayor edad que alquilaban habitaciones libres en sus viviendas. Con el paso de los años, este perfil se ha diversificado. Actualmente encontramos, por ejemplo, familias monoparentales que alquilan una habitación de su domicilio, así como propietarios particulares que ponen a disposición habitaciones o viviendas completas”, añade Falcó.

Una vez validado, el alojamiento se difunde a través de los canales gestionados por Vila Universitària y se ofrece a estudiantes, investigadores o profesores que buscan una estancia temporal por motivos académicos, laborales o de investigación. La entidad actúa como intermediaria: ayuda a identificar los perfiles más adecuados, facilita el contacto inicial entre propietario y residente y ofrece acompañamiento durante la estancia. La relación contractual, sin embargo, se establece directamente entre ambas partes.

El servicio está pensado especialmente para estudiantes internacionales, de intercambio, de máster, posgrado e investigadores. Según Falcó, son perfiles que suelen encontrar más barreras para acceder a un alquiler: desconocen el funcionamiento del mercado inmobiliario, no siempre pueden visitar los pisos antes de llegar y necesitan un entorno de mayor seguridad. La bolsa de Vila Universitària pretende reducir el riesgo de fraudes y situaciones de incertidumbre.

No fijan el precio del alquiler

En cuanto a los precios, la entidad no fija los alquileres. Son los propietarios quienes establecen las condiciones económicas, aunque Vila Universitària les orienta según la ubicación, las características del inmueble y la tipología del alojamiento. “No podemos afirmar que los alquileres estén sistemáticamente por debajo del precio de mercado, ya que cada caso es diferente”, señala Falcó. La finalidad, añade, no es competir con el mercado privado, sino complementar la oferta existente y favorecer condiciones razonables y adecuadas para los estudiantes.

“Los estudiantes nacionales de grado, en general, disponen de un mejor conocimiento del entorno y de los mecanismos habituales para buscar alojamiento, por lo que no han sido el colectivo prioritario de este servicio. El objetivo principal sigue siendo facilitar la acogida y la integración de aquellos estudiantes y académicos que se desplazan desde otros países para desarrollar su actividad en la UAB”, destaca Falcó. "Realizamos una selección y orientación previa de los futuros residentes, y mantenemos una atención permanente tanto a estudiantes como a propietarios. Esto permite resolver dudas, gestionar incidencias y facilitar la comunicación entre ambas partes cuando sea necesario. El servicio contribuye a reducir la incertidumbre en la selección de inquilinos", añade. Actualmente el servicio dispone de alojamientos en municipios próximos al campus, como Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola del Vallès y Barcelona.

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La responsable concluye que, para los propietarios, la principal ventaja es la seguridad. "Vila Universitària da visibilidad a la oferta, gestiona reservas, orienta previamente a los residentes y mantiene una atención continuada durante la estancia. También informa sobre fianzas, procesos de llegada y salida o convivencia. Aunque no sustituye al contrato privado, funciona como un punto de referencia neutral si surgen dudas o incidencias", concluye.