"El peor concierto en cuanto a nula visibilidad": quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla

El regreso de Manuel Carrasco a La Cartuja es ya uno de los grandes momentos del mes de junio en Sevilla. El primero espectáculo fue una noche de gran despliegue artístico, aunque también ha sembrado algunas quejas entre parte del público. Sobre el escenario, el artista de Isla Cristina inauguró ante unas 65.000 personas una de las propuestas más ambiciosas de su carrera: cuatro conciertos en dos semanas en el Estadio de La Cartuja, concebidos como una especie de residencia musical con repertorios, estéticas y universos diferentes. Fuera del relato puramente artístico, sin embargo, algunos asistentes han expresado en redes sociales su malestar por la visibilidad desde una de las zonas más caras del recinto.

Las críticas se han centrado especialmente en el Front Stage, una zona situada en las primeras filas de la pista general y cuyas entradas alcanzaban los 150 euros, según figuraba en la venta oficial. Varios usuarios han publicado vídeos y comentarios en redes sociales en los que aseguran que, pese a estar muy cerca del escenario, la altura de la estructura y la presencia de focos móviles dificultaban la visión directa del cantante durante la mayor parte del espectáculo.

Yo he ido cuatro años al 'Front Stage' y siempre lo he visto perfecto, pero este año la visibilidad era nula, muy muy mal

"Pagar 150 euros para no ver nada", escribió una usuaria en TikTok junto a un vídeo en el que mostraba la perspectiva desde su ubicación. En las imágenes se aprecia cómo, pese a encontrarse en primera fila, algunos elementos del montaje limitaban la visibilidad del escenario. La publicación superaba ya, en el momento de escribir esta información, las 140.000 reproducciones, los 150 comentarios, los 2.200 ‘me gusta’ y los 1.700 envíos. [Vídeo a continuación].

Las quejas, en todo caso, no cuestionan de forma generalizada la calidad artística del concierto, sino la experiencia concreta desde determinados puntos del recinto. De hecho, buena parte de los comentarios compartidos en redes combinan elogios al espectáculo con críticas a la organización de la zona. "Un concierto de grada. Increíble su puesta en escena, de pena no verlo a él y el espectáculo completo. Manuel Carrasco eres muy grande, pon remedio", comentaba otro usuario. "Yo he ido cuatro años al Front Stage y siempre lo he visto perfecto, pero este año la visibilidad era nula, muy muy mal", señalaba otra espectadora.

Otra asistente resumía su experiencia en la misma línea: "Ha sido el peor concierto que he ido de Manuel en cuanto a nula visibilidad, estaba en el Front B y me pasaba buscándolo en las pantallas porque no lo veía". Algunos usuarios comparaban además esta situación con la Zona Salvaje, una zona VIP cuyas entradas ascendían a 176 euros y desde la que, según apuntan, la visibilidad sí que era satisfactoria.

Cuatro conciertos y artistas invitados de lujo

El primer concierto de Manuel Carrasco en Sevilla, titulado Viento Salvaje y dedicado al universo del disco de Bailar el viento, marcó el inicio de Salvaje desde la raíz, el proyecto con el que el cantante convertirá el Estadio de La Cartuja en su casa durante cuatro noches. La propuesta, presentada como "inédita en España", continuará este domingo con La Cruz Salvaje y seguirá los días 19 y 20 de junio con Corazón Salvaje y Pueblo Salvaje I y II.

La noche inaugural contó además con varias artistas invitadas. Pastora Soler, Vanesa Martín y La Mari de Chambao acompañaron a Carrasco en distintos momentos del concierto, en una cita con fuerte carga emocional para el público del cantante onubense.

El despliegue técnico también fue uno de los grandes protagonistas de la noche. El montaje contó con 948 metros cuadrados de pantallas LED, 1.180 focos de iluminación, una pasarela de unos 60 metros que conectaba el escenario con el centro del estadio y más de 1.000 trabajadores entre producción, técnica, seguridad y logística.

Noticias relacionadas

Las entradas para los conciertos de Manuel Carrasco en La Cartuja se vendían desde 44 euros, aunque las localidades más próximas al escenario alcanzaban precios muy superiores: 150 euros en el caso del Front Stage y 176 euros en la Zona Salvaje. Precisamente por ese coste, algunos de los asistentes afectados han reclamado en redes que se revise la visibilidad de estas zonas de cara a los próximos conciertos previstos en el estadio.