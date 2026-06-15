Los médicos en huelga cortan avenidas en València: "La urgencia en sanidad es la misma que en educación, aunque el mensaje no llegue tanto"

Los médicos valencianos -también los del resto de España- vuelven a la huelga desde este lunes y hasta el viernes, en la que es la quinta semana de paro indefinido desde el mes de febrero. Las reivindicaciones han comenzado esta semana con concentraciones a las puertas de los principales hospitales de València y con el corte de avenidas, como la de Gaspar Aguilar frente al Doctor Peset y Tres Cruces frente al General, que han generado algunos problemas puntuales de circulación. Los cortes de vías se repetirán a diario durante toda la semana. Lo hacen, además, con la sensación de que sus reivindicaciones han quedado opacadas por la huelga educativa en pausa desde el pasado jueves. "La sanidad pública tiene la misma urgencia y los mismos problemas estructurales que padece la educación -, reivindica Eva Gómez, facultativa en el hospital Doctor Peset de València-. Tenemos un poco de envidia de que su lucha ha llegado mucho más a la sociedad que la nuestra".

Entre el sector, hay cierto debate sobre las causas de esta diferencia de trascendencia entre huelgas. "Ellos son muchos más -77.000 frente a 18.000- y cuentan con el apoyo de los padres y el alumnado-, prosigue la médica-. Es verdad que somos un colectivo minoritario, incluso dentro del sistema público, pero nuestras demandas son también para mejorar el sistema". Este miércoles, hay convocada una nueva manifestación en el Cap i casal desde la Conselleria de Sanidad hasta el Palau de la Generalitat, recorriendo las calles del centro de València. "Esperamos contar con los pacientes, como en anteriores manifestaciones", añade Gómez.

La huelga comenzó en febrero y hubo paros previos en diciembre, octubre y junio del pasado año y, en la Comunitat Valenciana, ha afectado a 280.000 pacientes que han visto sus citas pospuestas, según datos oficiales de la Generalitat Valenciana. Pese a ello, lejos del hastío, "estamos absolutamente convencidos de que el sistema público no puede seguir con este planteamiento aberrante". Así se expresa la oncóloga María Martín, quien ejerce también en el Peset. "Los trabajadores públicos estamos concienciados de lo que significa y el valor que tienen los servicios públicos esenciales", añade.

El alargamiento del conflicto se entremezcla con la sensación de que "no nos dejan de ejercer nuestro servicio a la huelga -, añade Gonzalo Garrigós- por los servicios mínimos abusivos". Estos los ha interpuesto la Conselleria de Sanidad y llegaron a la vía judicial que los avaló. Por eso, servicios médicos de 15 hospitales valencianos han renunciado a ejercer los autoconciertos, las conocidas peonadas, el programa voluntario vespertino pensado para reducir las listas de espera. "Es de lo poco que podemos hacer para elevar la presión -, explica el médico-. Al ser un programa voluntario, tenemos libertad".

A falta de conocer los datos oficiales del seguimiento por parte de Sanidad, el sindicato lo cifra en el 90 %, pese a los servicios mínimos del 75 y el 100 % en los hospitales y del 50 % en los centros de salud de Atención Primaria.

Nacional y autonómica

El inicio de la huelga fue -sigue siendo la base del paro- la petición de un Estatuto Médico, diferente a la del resto de sanitarios que ya pactaron uno en marzo. Lo reclaman al Ministerio de Sanidad y a la ministra Gómez que no parece que vayan a ceder en sus peticiones; al menos de momento. Se debatió en el Consejo Interterritorial de Salud la pasada semana y García echó la pelota al tejado de los gobiernos autonómicos al asegurar que "la llave para desatascar el conflicto la tienen las comunidades". "Gran parte del tiempo que trabajamos no está considerado como jornada laboral -, explica Martín, en referencia entre otras cuestiones a las guardias-. La jornada se alarga hasta 70 horas semanales y es inadmisible". Tampoco ven reconocida su formación y responsabilidad a nivel retributivo.

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Los médicos del hospital Doctor Peset de València cortando la calle. / Miguel Ángel Montesinos

Sin embargo, también tiene peticiones para el conseller Marciano Gómez; todas aquellas mejoras que dependan de la administración autónomica. Por eso, desde abril, la huelga es también de corte autonómico. Ha habido dos reuniones entre CESM y los responsables de Conselleria, pero pocos avances.