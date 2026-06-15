Seguridad
Lloret vuelve a pasar la noche sin patrullas locales por falta de agentes
La comisaría de la Policia ha quedado por segunda noche consecutiva «cerrada» y durante la noche con un solo agente y un vigilante privado para custodiar el edificio
Eva Batlle
La comisaría de la Policia Local de Lloret de Mar ha vuelto a estar «cerrada» por segunda noche consecutiva por falta de personal. Según fuentes policiales, durante la noche del domingo en las dependencias solo había un agente, una situación que ha impedido que hubiera salidas de agentes locales en el municipio.
Ante esta falta de efectivos, los avisos vinculados a la seguridad ciudadana han sido derivados a los Mossos d’Esquadra, que ya habían reforzado su presencia a raíz de la situación vivida el día anterior. La falta de patrullas locales operativas se produce en plena crisis interna en el Ayuntamiento por la gestión de los recursos humanos municipales.
Además, según las mismas fuentes, las instalaciones han sido custodiadas por un vigilante de seguridad privada, ya que se trata de un equipamiento donde se almacenan las armas de los agentes de la Policia Local.
La falta de efectivos no se ha limitado al turno de noche. Según fuentes policiales, durante el fin de semana los turnos de mañana y de tarde habrían estado cubiertos solo por dos agentes interinos, mientras que el jefe de servicio era un agente en prácticas incorporado hace pocas semanas a la Policia Local de Lloret.
Segunda noche
Este nuevo episodio llega después de que el sábado por la noche la comisaría ya quedara afectada por la falta de efectivos. Los grupos municipales de Tots per Lloret, Junts Lloret y ERC Lloret denunciaron el domingo que, por primera vez, no había suficientes agentes disponibles para mantener el servicio con normalidad y lo consideraron un «fracaso» del equipo de gobierno.
El Ayuntamiento, por su parte, atribuyó la situación del sábado a una acumulación de incidencias internas. En un comunicado, el consistorio explicó que aquel día «se produjeron 20 incidencias entre bajas e indisposiciones entre los tres turnos de la Policia Local» y que, como consecuencia, el turno de noche no dispuso de efectivos.
El gobierno municipal también aseguró que mantenía contacto permanente con la Conselleria d’Interior y que los Mossos d’Esquadra habían reforzado su presencia para compensar la falta de agentes locales.
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