Catalunya lidera la lista de espera de la dependencia: 80.827 personas aguardan recibir una prestación, frente a 14.559 en Madrid

La lista de espera de la dependencia se ha reducido paulatinamente desde el récord que trajo consigo la entrada en el sistema de los dependientes de grado I, en julio de 2015. A partir de entonces, el listado de personas a la espera de recibir una prestación se ha reducido progresivamente hasta finales de 2024. Pero en 2026 se está registrando un cambio de tendencia, que podría estar ligado a que hace dos años el Gobierno paralizó el incremento extra de 600 millones que aportó en los tres años anteriores, como parte del Plan de Choque.

El recorte no se ha traducido en una reducción del número de beneficiarios, que está registrando un aumento, pero insuficiente para atender la gran demanda creciente, debido al envejecimiento de la población. Ante ello, a finales de mayo de 2026 había 265.460 personas en lista de espera, 110.108 a la espera de valoración (el 41,5%) y 155.352 esperando prestaciones y servicios que tienen ya reconocidos (el 58,2%), 7.293 más que en enero (un 2,7% más), según el nuevo balance del sistema elaborado y difundido este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

De ellas, el 30,4% residen en Catalunya, la comunidad que lidera la lista de espera, con 80.827 personas pendientes de recibir una prestación, 30.000 más que en Andalucía, la siguiente en el ranking y casi cinco veces más que la Comunidad de Madrid (que tiene 14.559 personas en lista de espera). En total, casi el 67% de las personas en el registro están en cuatro comunidades: Catalunya, Andalucía (con 49.513 personas), la Comunidad Valenciana (28.808) y Canarias (17.457).

No obstante, el colectivo, que elabora periódicamente balances sobre el sistema, considera también "preocupante" la evolución este año de otras tres comunidades, que no están entre las autonomías con más lista de espera, pero sí han incrementado el registro en los cinco primeros meses. Son Cantabria (con un 106,8% más de personas en la lista), Madrid (42,6% más) y Castilla–La Mancha (26,9% más).

Los fallecidos

Todo ello provoca que de enero a mayo hayan fallecido 13.503 personas pendientes de recibir una prestación. De nuevo, casi la mitad (el 49%) se concentran en Catalunya (con 4.342 fallecidos) y Andalucía (con 2.204 decesos). A la cola, la autonomía con menos fallecimientos en lista de espera es Galicia (solo 34 personas).

Además, el balance indica que el tiempo medio de espera desde que se presenta la solicitud hasta la resolución del expediente es de 320 días. Solo hay seis comunidades que cumplen con el plazo legal de 180 días, son Castilla y León (119 días), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (171). Catalunya se sitúa por debajo de la media pero por encima del plazo legal, con 266 días; mientras que Murcia (con 552 días), Andalucía (446 días), Asturias (411 días), Madrid (346) y Canarias (335 días) son las autonomías con plazos máximos de resolución.

"Se nota claramente la falta de incremento presupuestario en los tres últimos años por parte del Ministerio de Derechos Sociales, al no mantener la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque en los años 2021, 2022 y 2023, lo que está suponiendo una clara ralentización del sistema, tanto en el incremento de las listas de espera como en la agudización del carácter 'low cost' de sus prestaciones y servicios", concluye la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.