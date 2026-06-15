ERC solicita la comparecencia de Bolaños por "la falta de impulso político" a la ley de imprescriptibilidad

ERC ha solicitado en el Congreso de los Diputados la comparecencia del Ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que informe sobre "la falta de impulso político que ha impedido la convocatoria de la ponencia" relativa a la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, que emanó del Parlament y se está tramitando en las Cortes porque requiere de la modificación del Código Penal. Los republicanos impulsaron la iniciativa junto con PSC, Junts y los Comuns.

Las víctimas de la pederastia en Catalunya realizaron el lunes 8 de junio una protesta frente a la Nunciatura Vaticana en Madrid para denunciar que la ley ha sido bloqueada por la visita del Papa, para no incomodar a la Iglesia en el marco de un evento tan importante. De hecho, tras un desembarco en el Congreso a ritmo de tortuga, el pasado febrero se cerró el plazo de enmiendas y se convocó la ponencia destinada a estudiarlas, que ha permitido constatar que el 88,5% de la Cámara es favorable a ampliar, como mínimo, 10 años los actuales plazos de prescripción, que finalizan cuando la víctima cumple 40 años para los delitos leves y terminan a los 55 en las agresiones más graves.

El problema es que, tras este arranque, la ponencia no se ha vuelto a reunir desde principios de marzo y el ministerio dirigido por Bolaños ha transmitido a Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de abusos en Montserrat y uno de los máximos impulsores de la iniciativa, que no se va a reunir de nuevo "por motivos ajenos" a la ponencia. Hurtado se teme que la verdadera razón es "un acuerdo tácito o explícito con la jerarquía católica para no interferir en la visita del Pontífice". O, aún peor, que la Conferencia Episcopal "haya exigido al Ministerio de Justicia que la ley no salga adelante esta legislatura como condición para no romper el acuerdo de reparación extrajudicial" para indemnizar a las víctimas de la pederastia eclesial rubricado en enero entre el Gobierno y la Iglesia.

Nueva protesta

Ante ello, las víctimas harán de nuevo este martes 16 de junio un acto público frente al Congreso para exigir la activación de la ley. En este contexto, Hurtado reclama al resto de grupos que soliciten la comparecencia del ministro, para que dé explicaciones sobre por qué no se convoca la ponencia. "Si nuestra ley, que cuenta con consenso parlamentario mayoritario, no es aprobada, el principal responsable será Bolaños", sentencia el activista.