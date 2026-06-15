Los ayuntamientos señalizarán que es peligroso bañarse en el tramo del Llobregat donde el sábado murió un chico de 18 años

Los Ayuntamientos de Gaià y de Puig-Reig instalarán carteles con consejos alertando de la peligrosidad de bañarse en el punto donde el sábado murió un joven de 18 años vecino de Navàs. La zona es un conocido espacio de baño para los vecinos de la zona y, incluso, en Gaià la llaman la playa. Pero el espacio está inmediatamente debajo de la resclosa de l'Ametlla de la Merola, cosa que lo convierte en un lugar peligroso.

Por eso, ambos ayuntamientos ya han anunciado que instalarán señalización indicando la peligrosidad de la zona. A pesar de ello, por el momento no pueden prohibir el baño de manera directa, cuestión que quieren comentar con la Agència Catalana de l'Aigua, y que deberían coordinar con la empresa explotadora de la resclosa.

Consultada el ACA, esta ha respondido a este diario que "la competencia sería nuestra en caso de que fuera una infraestructura de nuestra titularidad, pero la resclosa la gestiona una empresa para producir energía". En este sentido, el ACA, "en el caso de los embalses en los que tenemos la titularidad, allí está prohibido el baño en zonas próximas a la presa (hay carteles avisando de la prohibición y se dispone de una serie de boyas que marcan la zona por la que no se puede pasar). Solo está permitido el baño en algunos embalses y en zonas debidamente señalizadas".

Pero "en caso de que se quiera prohibir el baño en un punto concreto de un río, la competencia es municipal. En el caso de l’Ametlla de Merola, la prohibición se tendría que coordinar con el titular de la infraestructura", según la comunicación de la Agència Catalana de l'Aigua.

El río Llobregat hace de frontera natural entre los términos de Puig-Reig, a donde pertenece l'Ametlla de Merola, y de Gaià, donde oficialmente fue encontrado el cuerpo del joven, el sábado. Comparten el puente que atraviesa el río y por el que, seguramente, pasó el grupo del chico que murió el sábado. Ambas alcaldesas, Eva Serra, de Puig-Reig, y Núria Casanovas, de Gaià, estuvieron presentes en el lugar de los hechos el sábado, cuando se rescató el cuerpo del joven navassense de 18 años.

Serra decía que "mayoritariamente, la gente accede por el lado de Gaià, porque el acceso es mucho más sencillo que por l'Ametlla". Pero "da igual, pondremos carteles avisando del peligro. Ya los hay más arriba, pero ahora habrá que señalizar este punto también". Ahora, piensa también que "hay que tener claro que debajo de una resclosa, no es un lugar seguro para bañarse".

En términos similares se expresaba Núria Casanovas, alcaldesa de Gaià, que recordaba que "con las lluvias del Corpus, el río ha cambiado. Hay muchas ramas y árboles hundidos y el fondo está removido". Precisamente esta misma mañana, la alcaldesa iba a revisar el cauce del río para detectar los destrozos causados por la riada. Casanovas dice que "el chico no debió hacer nada malo. Debió quedarse enganchado a alguna rama hundida". Aunque reconoce que alguna gente "salta desde arriba de la resclosa, y eso sí que es inconsciente". Ahora instalarán carteles "avisando de que el lugar es profundo y que hay muchas corrientes", y esperarán a la reunión que mantendrá el Ayuntamiento de Gaià con el ACA para hablar del tema.

La zona donde se bañaba el chico que murió tiene aportación de agua de diferentes lugares, cosa que provoca corrientes.

Accidentes en los ríos

Los accidentes de baño en ríos y pantanos son un triste clásico de cada año cuando llega el buen tiempo. En las comarcas centrales, el último caso fue en abril de 2024, cuando murió un chico en la zona de los Tres Salts de Manresa.

El Departament d'Interior tiene publicada en su página web una serie de consejos para hacer más seguro el baño en aguas interiores, entre los cuales hay uno principal: que si te bañas en ríos, estanques, pantanos y piscinas no hay que exponerse a riesgos innecesarios. Hay que asegurarse primero de que esté permitido bañarse y de que sean lugares habilitados para hacerlo, fijarse si hay algún cartel que advierta de algún peligro, y comprobar que en la zona hay cobertura de teléfono por si se tiene alguna emergencia y es necesario avisar al 112.

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Aparte de esto, no hay que sobrevalorar las propias aptitudes para nadar, ni lanzarse nunca de cabeza al agua si no se conoce la profundidad, porque se puede golpear con rocas o ramas sumergidas. Dentro del agua, hay que prestar una atención especial a los remolinos, que son muy frecuentes en los ríos y pantanos, y tener cuidado con las corrientes de agua, ya que pueden tener mucha fuerza. Hay que saber que si la corriente te arrastra, no se debe nadar en contra sino paralelamente a la orilla hasta salir de la corriente y después nadar hasta la orilla.