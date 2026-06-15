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Riesgo alto

Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos en Lleida y Padrón

Protecció Civil ordena el confinamiento de la población afectada por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida)

Estabilizado el fuego forestal en la Serreta, cerca de Vilafranca del Penedès

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ACN

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Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento que sopla. Por eso, los Agentes Rurales han activado para este lunes el nivel 3 del Plan Alfa, que mide este peligro "muy alto" de producirse un fuego en 51 municipios del Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta.

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