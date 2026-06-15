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Riesgo alto
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos en Lleida y Padrón
Protecció Civil ordena el confinamiento de la población afectada por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida)
Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento que sopla. Por eso, los Agentes Rurales han activado para este lunes el nivel 3 del Plan Alfa, que mide este peligro "muy alto" de producirse un fuego en 51 municipios del Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta.
Sigue en este hilo en directo todas las novedades:
Una treintena de dotaciones han trabajado de madrugada en el incendio de Ponts
Los bomberos han trasbajado esta noche con una treintena de dotaciones en el municipio leridano de Ponts en el incendio forestal desatado en la tarde de este domingo, con el fuego ya estabilizado y que hasta el momento ha cremado 6,5 hectáreas. Los Bomberos de la Generalitat informaron de que durante la noche, los efectivos de estas dotaciones repasarán el perímetro del fuego y enfriarán los puntos calientes para impedir que las llamas reaviven.
Los Mossos indicaron que, como consecuencia de este fuego, hay cortas aún esta noche en la circulación en la carretera C-14, entre los kilómetros 118 y 124, por lo que están realizando desvíos en Ponts y Bassella.
Los bomberos trabajarán esta noche con unas 30 dotaciones en el fuego de Ponts (Lleida)
Los Bombers trabajarán esta noche con una treintena de dotaciones en el municipio leridano de Ponts en el incendio forestal desatado en la tarde de este domingo, fuego ya estabilizado y que hasta el momento ha quemado 6,5 hectáreas.
Los Bombers de la Generalitat han informado de que durante la noche, los efectivos de esas dotaciones repasarán el perímetro del fuego y enfriarán los puntos calientes para impedir que las llamas revivan.
Los Mossos han indicado que, como consecuencia de ese fuego, hay cortes todavía esta noche en la circulación en la carretera C-14, entre los kilómetros 118 y 124, por lo que están realizando desvíos en Ponts y en Bassella.
Protecció Civil, por su parte, ha rebajado el nivel de alerta del plan de emergencias INFOCAT al grado de prealerta, programa activado a raíz del incendio forestal que también en la tarde de este domingo ha comenzado en Cervià de les Garrigues (Lleida), por el que se han evacuado a ocho vecinos y se ha confinado a otros 144 de la Partida de la Devesa del municipio, medidas que ya se han levantado.
46 hectáreas afectadas por el incendio en Cervià de les Garrigues
"El incendio iniciado en Cervià de les Garrigues (Les Garrigues), ya estabilizado, afecta a una superficie aproximada de 46 hectáreas, según datos provisionales de los AgentsRurals" han explicado los Bombers en la red social 'X'.
La principal hipótesis es que una radial es la principal causa del fuego.
Estabilizado el incendio de Ponts
El incendio forestal de Ponts está estabilizado. "Seguimos trabajando en la zona afectada por el fuego, en estos momentos, con unas cincuenta dotaciones, 10 de las cuales son aéreas", han escrito los Bombers en la red social 'X'.
Levantado el confinamiento en Cervià de les Garrigues.
Protecció Civil ha enviado un nuevo ESalert para anunciar que "levanta el confinamiento en la zona de la Partida la Devesa, en Cervià de les Garrigues. Evitad acercaros a la zona afectada para evitar riesgos innecesarios".
El incendio ya ha sido estabilizado.
Cortada la C-14 por el incendio en Ponts
Los Mossos informan en la red social 'X' de cortes en la C-14 entre los puntos kilométricos 118 y 124 por el incendio en Ponts.
Nivel rojo por alto riesgo de incendio en Catalunya
Este incendio de Ponts es el tercer fuego forestal que se registra este domingo en Catalunya, donde buena parte del territorio registra altas temperaturas.
Los Agentes Rurales, como consecuencia de esa previsión, han lanzado por la mañana un aviso de nivel rojo por alto riesgo de incendio para treinta municipios de las comarcas de Alt Urgell, Anoia, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta y Noguera, precisamente esta última afectada por el fuego de Ponts.
Los bomberos trabajan con 42 dotaciones en el incendio forestal de Ponts (Lleida)
Los Bombers de la Generalitat han elevado a 42 las dotaciones, siete de ellas aéreas, con las que trabajan en el municipio leridano de Ponts contra un incendio forestal que ha comenzado en la zona poco antes de las seis de la tarde, y que hasta el momento ha quemado 6,5 hectáreas.
Los bomberos han explicado que en estos momentos trabajan para intentar contener la expansión del fuego en los flancos del incendio, una zona de trabajo que alcanza las diez hectáreas.
El fuego ha comenzado en las inmediaciones del núcleo urbano y ha ascendido por la ladera de la montaña de Sant Pere de Ponts, próxima al pueblo, de la que ha coronado la cima. El Cuerpo de los Agentes Rurales ha abierto una investigación para conocer la causa de este incendio.
El incendio en Ponts (Lleida) afecta a unas 6,5 hectáreas de vegetación
El incendio declarado este domingo en Ponts (Lleida) afecta a unas 6,5 hectáreas de vegetación poco antes de las 19.30, según datos provisionales de Agents Rurals. Los Bombers de la Generalitat trabajan en la zona con 42 dotaciones, 7 de ellas aéreas, e investigan las causas del fuego, informan vía X.
El fuego ha alcanzado la cresta de la montaña de Sant Pere de Ponts y los bomberos trabajan para "contener los flancos de una zona de trabajo de unas 10 hectáreas".
42 dotaciones en Ponts
Actualmente trabajan en la zona 42 dotaciones de los Bombers, de las cuales 7 son aéreas. El incendio ha alcanzado la cresta de Sant Pere de Ponts. Los esfuerzos se centran ahora en contener los flancos del fuego dentro de un área de trabajo de unas 10 hectáreas.
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