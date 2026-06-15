Inversión en la escuela catalana
La aFFaC critica que el vale escolar de 60 euros no tenga en cuenta la renta y reclama destinar los fondos a la escuela pública
Las Associacions Federades de Famílies de Catalunya (aFFaC), que representa a 600.000 familias, critica que el cheque universal pueda acentuar las diferencias entre estudiantes
Fechas, requisitos y novedades de los vales escolares de Catalunya
Miles de docentes y familias vuelven a manifestarse en Barcelona para reclamar un gran acuerdo por la educación pública
Las Associacions Federades de Famílies de Catalunya (aFFaC), que aglutinan a 600.000 familias de estudiantes del territorio, han reclamado al Departament d'Educació que destine a la educación pública los recursos del vale escolar, una medida que sostiene que puede acabar "acentuando desigualdades".
Así lo han explicado en un comunicado este lunes, después de que la conselleria haya mantenido un año más el vale escolar de 60 euros para las familias del alumnado que curse educación primaria, secundaria o ciclos formativos de grado básico durante el curso 2026-2027 en centros públicos o privados-concertados catalanes.
La directora de las aFFaC, Lidón Gasull, ha alertado de que no existen indicadores para evaluar "hasta qué punto esta medida contribuye a aligerar el esfuerzo económico" de las familias, y ha recordado que el vale se distribuye "sin considerar la renta familiar ni las diferencias de cuotas de material" que pagan las familias.
"Al no tratarse de una medida orientada a reforzar la escuela pública ni dirigida específicamente a las familias con mayores dificultades económicas, el vale escolar puede acabar acentuando desigualdades", ha concluido Gasull.
- David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
- Muere una joven de 21 años cuando hacía puenting tras ser arrojada accidentalmente sin cuerda en Brasil
- Realizado con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España
- Nuevas investigaciones indican que, en el futuro, los árboles podrían almacenar menos carbono de lo esperado
- Los termómetros tocarán techo la próxima semana y dejarán un Sant Joan marcado por el calor extremo
- Aluvión de ceros en Euskera y alumnos en pie de guerra: qué ha pasado en la PAU vasca
- Los médicos vuelven a la huelga y preparan nuevas movilizaciones en septiembre: 'Sanidad no tiene intención de modificar su postura
- Sábado negro en el medio natural catalán: tres muertos ahogados o al despeñarse por un precipicio