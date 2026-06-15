La aFFaC critica que el vale escolar de 60 euros no tenga en cuenta la renta y reclama destinar los fondos a la escuela pública

Las Associacions Federades de Famílies de Catalunya (aFFaC), que aglutinan a 600.000 familias de estudiantes del territorio, han reclamado al Departament d'Educació que destine a la educación pública los recursos del vale escolar, una medida que sostiene que puede acabar "acentuando desigualdades".

Así lo han explicado en un comunicado este lunes, después de que la conselleria haya mantenido un año más el vale escolar de 60 euros para las familias del alumnado que curse educación primaria, secundaria o ciclos formativos de grado básico durante el curso 2026-2027 en centros públicos o privados-concertados catalanes.

La directora de las aFFaC, Lidón Gasull, ha alertado de que no existen indicadores para evaluar "hasta qué punto esta medida contribuye a aligerar el esfuerzo económico" de las familias, y ha recordado que el vale se distribuye "sin considerar la renta familiar ni las diferencias de cuotas de material" que pagan las familias.

"Al no tratarse de una medida orientada a reforzar la escuela pública ni dirigida específicamente a las familias con mayores dificultades económicas, el vale escolar puede acabar acentuando desigualdades", ha concluido Gasull.