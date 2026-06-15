Dobles grados de ciencias y Medicina, las carreras con notas de corte más altas de la Comunitat Valenciana

El pasado viernes empezaron los tradicionales 'juegos del hambre' tras las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). El momento tan esperado en el que, tras recibir con mayor o menor celebración las notas de la Selectividad, los estudiantes deberán reflejar en un documento lo que han tenido que responder seguro en multitud de ocasiones desde que tienen uso de razón: "¿Qué quieres ser de mayor?". Entre el 15 de junio y el 3 de julio, el plazo oficial de preinscripción, los 25.503 jóvenes que han hecho los exámenes se enfrentarán a un formulario para reflejar los grados a los que aspiran y las universidades en las que quieren cursarlos.

La nota de corte en cada titulación es lo que determina la posibilidad real de acceso de cada uno de los aspirantes -una décima, en ese sentido, puede ser decisiva- y depende de la oferta y la demanda: se cruzan las solicitudes y plazas disponibles en cada grado y se adjudican las plazas por orden de puntuación. La referencia del curso pasado, y teniendo en cuenta solo la nota de corte del cupo general -las adjudicaciones en junio-, señalan carreras técnicas, dobles grados científicos y Medicina como las más disputadas.

El Doble Grado en Física y Matemáticas de la Universitat de València (UV) encabeza un año más el ranking de las titulaciones más exigentes del sistema universitario público valenciano, con una nota de corte de 13,578 sobre 14. La cifra deja la puerta de entrada a apenas unas décimas del máximo teórico que un estudiante puede alcanzar en la fase de admisión.

El podio lo completan otros dos dobles grados de corte científico-técnico. La segunda plaza es para el itinerario que conduce a la Ingeniería Aeronáutica en la Universitat Politècnica de València (UPV), que cerró sus plazas en 13,371, mientras que el tercer puesto corresponde al Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de esa misma institución, con un 13,333. La cuarta posición vuelve a ser para un Física y Matemáticas, esta vez de la Universidad de Alicante (UA), que se quedó en 13,213.

Los grados de Medicina copan el 'top 10'

Pero si hay una carrera que domina el listado por presencia, esa es Medicina. La titulación aparece hasta cinco veces entre las diez más selectivas, una por cada universidad pública que la oferta. La de la Universitat de València lidera el grupo con un 13,202, seguida muy de cerca por la de Alicante (13,2), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) con un 13,163 y la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), que cierra el top ten médico en 13,085.

El otro gran protagonista es el perfil de ingeniería. Además de los dos dobles grados ya citados, se cuela en el séptimo puesto el Grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV, con un 13,176, y cierra la tabla, en el décimo lugar, el Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática de la UV, con un 13,022. Las matemáticas, combinadas con física o informática, se confirman así como el ingrediente que más dispara la nota.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Los diez grados más demandados por los estudiantes como primera opción.

Las carreras más demandadas, un perfil social

Los jóvenes valencianos optan mayoritariamente por grados de perfil social: sanitario y educativo. Unas preferencias que apenas han cambiado si se comparan con las del curso 2016/2017. El título con más preinscripciones el año pasado fue Medicina (6.196), seguido de Enfermería (3.496 solicitudes) y Psicología (2.128).

En cuarto lugar se sitúa Maestro de Primaria (2.089), mientras que Maestro de Educación Infantil ocupa la séptima plaza con 1.199 peticiones de matrícula, por delante de Odontología (1.170) y Fisioterapia, los novenos estudios más demandados.

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En ese top ten de preferencias, se cuelan el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (1.671 solicitudes), Derecho (1.523) y el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), que fue requerido por 738 estudiantes.