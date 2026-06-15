Consumo avisa de la venta en Catalunya de semilla de lino contaminada con ácido cianhídrico

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la distribución en Comunidad Valenciana, Catalunya, Andalucía, País Vasco e islas Baleares de bolsas de semillas de lino de la marca ApnaBaba contaminadas con ácido cianhídrico.

El alimento procede de India y, en concreto, la alerta se ha activado para el producto vendido en bolsas de plástico de 400 gramos, con fecha de caducidad 20/06/2027.

España ha tenido conocimiento de dicha alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) por una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Malta. Esta información ha sido trasladada a su vez a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio algunos de los productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.