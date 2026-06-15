Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasMundial EspañaAndicBarcelonaTour FranciaRafa MirDependencia CataluñaCotizar pensionTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

Alerta alimentaria

Consumo avisa de la venta en Catalunya de semilla de lino contaminada con ácido cianhídrico

También se ha distribuido en la Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco e islas Baleares

Consumo avisa de la venta en Catalunya de semilla de lino contaminada con ácido cianhídrico

Consumo avisa de la venta en Catalunya de semilla de lino contaminada con ácido cianhídrico / EPC | AESAN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la distribución en Comunidad Valenciana, Catalunya, Andalucía, País Vasco e islas Baleares de bolsas de semillas de lino de la marca ApnaBaba contaminadas con ácido cianhídrico.

El alimento procede de India y, en concreto, la alerta se ha activado para el producto vendido en bolsas de plástico de 400 gramos, con fecha de caducidad 20/06/2027.

España ha tenido conocimiento de dicha alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) por una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Malta. Esta información ha sido trasladada a su vez a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Noticias relacionadas

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio algunos de los productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
  2. Muere una joven de 21 años cuando hacía puenting tras ser arrojada accidentalmente sin cuerda en Brasil
  3. Realizado con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España
  4. Nuevas investigaciones indican que, en el futuro, los árboles podrían almacenar menos carbono de lo esperado
  5. Los termómetros tocarán techo la próxima semana y dejarán un Sant Joan marcado por el calor extremo
  6. Aluvión de ceros en Euskera y alumnos en pie de guerra: qué ha pasado en la PAU vasca
  7. Los médicos vuelven a la huelga y preparan nuevas movilizaciones en septiembre: 'Sanidad no tiene intención de modificar su postura
  8. Sábado negro en el medio natural catalán: tres muertos ahogados o al despeñarse por un precipicio

Consumo avisa de la venta en Catalunya de semilla de lino contaminada con ácido cianhídrico

Consumo avisa de la venta en Catalunya de semilla de lino contaminada con ácido cianhídrico

Catalunya empieza a abonar las primeras ayudas exprés a la dependencia

Catalunya empieza a abonar las primeras ayudas exprés a la dependencia

Desarrollan un dispositivo inyectable para controlar los nervios sin cirugía

Desarrollan un dispositivo inyectable para controlar los nervios sin cirugía

Fuego, verbena y castells: Tarragona da la bienvenida al verano con la fiesta de Sant Joan del 19 al 24 de junio

Fuego, verbena y castells: Tarragona da la bienvenida al verano con la fiesta de Sant Joan del 19 al 24 de junio

Vall d'Hebron lidera un proyecto europeo para probar un fármaco más eficaz contra el cáncer infantil

Vall d'Hebron lidera un proyecto europeo para probar un fármaco más eficaz contra el cáncer infantil

Detenido en Amposta por amenazar y herir con un arma blanca a la dependienta de un supermercado

Detenido en Amposta por amenazar y herir con un arma blanca a la dependienta de un supermercado

AUDIO | Jonathan Andic llamó siete veces a emergencias tras la muerte del padre: "¡Mi padre se ha caído por un barranco, no lo veo y no me responde!

AUDIO | Jonathan Andic llamó siete veces a emergencias tras la muerte del padre: "¡Mi padre se ha caído por un barranco, no lo veo y no me responde!

Protección solo sobre el papel: áreas marinas preservadas siguen sin gestión en España

Protección solo sobre el papel: áreas marinas preservadas siguen sin gestión en España