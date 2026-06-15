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Conflicto en la escuela

Dalmau pide "desinflamar" el conflicto educativo en Catalunya y llama a la reflexión para encauzarlo

"La dinámica del todo o nada ha dejado al país en la nada", señala el conseller de Presidència, quien asegura que el Govern no puede resolver en dos años problemas de los últimos 10 o 15

Manifestación de este domingo en Barcelona.

Manifestación de este domingo en Barcelona. / MANU MITRU

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El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha pedido este lunes "desinflamar" el conflicto educativo y ha llamado a una reflexión colectiva para intentar encauzarlo. "Nuestra voluntad es la de desinflamar. Creo que lo que debe unirnos es no hacer el conflicto más grande, sino encauzarlo", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Las declaraciones de Dalmau llegan después de que miles de docentes, familias y estudiantes se manifestaran de nuevo el domingo en Barcelona para reclamar un gran acuerdo por la educación pública, convocados por los sindicatos Ustec, CGT Ensenyament, La Intersindical, COS y CNT, y por la aFFaC.

Según Dalmau, todas las partes comparten que los problemas de los docentes vienen de años atrás y defiende que el Govern demostró que quiere avanzar cuando puso 2.700 millones más sobre la mesa y alcanzó un primer acuerdo con CCOO y UGT, y llegó a un preacuerdo posterior con Ustec, cuyas bases no lo ratificaron en una consulta.

Una reflexión colectiva

"Tenemos que sacar la educación de este callejón. Lo ocurrido y el resultado de la votación deben implicar una reflexión colectiva para ver cómo canalizamos este conflicto. El conflicto por el conflicto no soluciona nada", ha subrayado.

"A veces uno busca culpables fuera para justificar sus posiciones, pero el país avanza por la vía de los acuerdos", ha insistido Dalmau

Después de expresar su respeto por todas las organizaciones sindicales, ha advertido de que "la dinámica del todo o nada ha dejado al país en la nada" y, pese a entender que haya profesionales decepcionados, ha asegurado que el Govern no puede resolver en dos años problemas de los últimos 10 o 15.

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"A veces uno busca culpables fuera para justificar sus posiciones, pero el país avanza por la vía de los acuerdos", ha insistido Dalmau, que ha pedido a las partes confiar en la mano tendida y en la voluntad del Govern de llegar a acuerdos.

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