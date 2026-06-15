Catalunya activa la "alerta" en Sant Joan tras los incendios del fin de semana: "Toda prevención en pirotecnia es poca"

Los incendios del pasado fin de semana, aunque han sido de poca gravedad, hacen que los servicios de emergencia estén en "alerta" de cara a la celebración de la verbena de Sant Joan, ya que "toda prevención en el uso de pirotécnica es poca". Así lo ha afirmado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en la presentación del dispositivo especial por la verbena que empezará el próximo fin de semana, cuando se espera una "elevada movilidad" en Catalunya con más de 610.000 vehículos saliendo del área de Barcelona el fin de semana previo.

Interior pondrá en marcha el dispositivo con el lema "no petes la verbena" para activar medidas preventivas que permitan una celebración sin incidentes. "La voluntad de la campaña es prevenirlos y minimizarlos", ha añadido Parlon, quien espera "la complicidad de la ciudadanía para pasárselo bien, pero minimizando los riesgos personales y colectivos".

Parlon ha insistido en la prudencia y ha recordado que el año pasado los bomberos recibieron 1.356 avisos entre las 20.00 horas del 23 de junio y las ocho de la mañana del 24 de junio. La consellera ha recalcado que, pese a la lluvia caída en otoño y primavera, en los bosques “hay más combustible, fruto de esta vegetación débil”, lo que provoca que arda “rápido”.

Más tráfico y controles

Como este año Sant Joan coincide en miércoles, el Servei Català de Trànsit cree que habrá mucha movilidad entre el fin de semana previo y los desplazamientos específicos de la verbena y el mismo festivo. Por eso, el dispositivo empieza el próximo viernes. Trànsit calcula que saldrán cerca de 610.000 vehículos del área metropolitana de Barcelona y un retorno de 290.000 vehículos.

Por otra parte, por la verbena y el día de San Joan, el dispositivo se concentrará en estas franjas horarias específicas: la salida tendrá lugar principalmente el martes 23 de junio entre las 12.00 horas y las 00.00 horas, con una previsión de 490.000 vehículos. Las previsiones apuntan a que el regreso se concentrará el miércoles 20 de junio con la vuelta 240.000 vehículos. Como es habitual, las vías que conectan con destinos costeros y del litoral, así como los principales ejes viarios como la AP7, concentrarán durante este período festivo los volúmenes más elevados de tráfico .

Parlon ha precisado que habrá carriles adicionales en la AP7 y la C32. Asimismo, se aplicarán restricciones de circulación para vehículos pesados en la AP7 entre los tramos de Maçanet de la Selva y L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) el 23 de junio, y entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès el día 24.

Todas estas medidas se reforzarán con radares online para el control de velocidad y con paneles móviles que intensificarán la señalización y la información. Asimismo, durante todo el periodo festivo habrá vuelos de control y de inspección vial desde el helicóptero de Tráfico.

La semana próxima los Mossos d'Esquadra y las policías locales harán una campaña intensiva de controles para combatir la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Se harán de forma aleatoria y en cualquier momento del día, para concienciar a la ciudadanía de que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede provocar accidentes de tráfico mortales y graves. Están previstos más de 600 controles.

Seguimiento de la verbena

Protección Civil de la Generalitat pondrá en prealerta el Plan territorial de Protección Civil de Catalunya (PROCICAT), para realizar seguimiento de las incidencias que pueda haber durante la celebración de la verbena de Sant Joan. Por lo que respecta al servicio del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) y de la operativa territorial, se reforzarán las salas de emergencias. “Tendremos 125 posiciones operativas entre Reus y Barcelona, que será el número máximo de la historia del 112”, ha remarcado Parlon.

Imagen de la presentación del dispositivo por la consellera Parlon / Interior

El Departamento de Interior proyecta la campaña de comunicación para promover una verbena segura con el mismo lema del año pasado: “No petes la verbena”. La campaña usará carteles, folletos y materiales para redes sociales para ofrecer consejos para minimizar los riesgos que comporta el uso del material pirotécnico, tanto en las personas como en el medio natural, además de hogueras. Entre las medidas se insta a comprar petardos en lugares autorizados, no usarlos con las manos, no lanzarlos contra personas ni animales, no lanzar cohetes o farolillos a menos de 500 metros de zonas boscosas, en los lugares donde se hagan verbenas hay que recoger la ropa tendida y los toldos, y cerrar puertas y ventanas y no meter petardos dentro de ladrillos ni botellas, porque al explotar hacen metralla que puede hacer mucho daño

La campaña de Protección Civil también tiene especial cuidado de las personas con hipersensibilidad sensorial por la angustia y malestar que pueden ocasionarles los petardos, los ruidos fuertes y las luces intensas. Por eso hay una serie de consejos para ayudarles a vivir la verbena de manera más segura, tranquila y respetuosa con el objetivo de promover una celebración inclusiva, donde todo el mundo tenga derecho a disfrutar según sus necesidades.

Refuerzo de bomberos

Durante la verbena los Bomberos de la Generalitat registran un notable incremento de servicios, la mayoría de intervenciones están relacionadas con incendios en entornos urbanos y fuegos de vegetación. Ante este volumen de actividad y teniendo en cuenta que este año se prevé de nuevo un incremento de los servicios asociados a la celebración de Sant Joan, así como una elevada simultaneidad de las actuaciones, los Bomberos de la Generalitat reforzarán su dispositivo en un 50% los efectivos disponibles respecto a los de la guardia ordinaria.

Habrá una movilización del personal que se encuentra fuera de servicio para apoyar a los parques de bomberos profesionales ya los equipos de apoyo y mando de las diferentes Regiones de Emergencias. Este refuerzo estará activo desde las 07.00 horas del martes 23 de junio hasta las 21.00 horas del 24 de junio, con una intensificación especial durante las horas de máxima actividad de la verbena, entre las 19.00 horas del día 23 y las 07.00 horas del día 24.

También los Agentes Rurales desplegarán 200 efectivos en todo el territorio y la ampliación del horario operativo en la verbena y centrarán su actividad en la prevención de incendios, especialmente en la inspección de las hogueras de Sant Joan por el cumplimiento de las medidas de seguridad, así como en el control del uso de material pirotécnico.

Recuerdan que está totalmente prohibido el uso de material pirotécnico —incluyendo petardos y cohetes— a menos de 400 metros de terreno forestal o agrícola y que el despegue no autorizado de farolillos está completamente prohibido en toda Catalunya. En el caso de los cohetes, se recomienda evitar su uso incluso fuera de esta franja de seguridad, dado que no se puede controlar el lugar de caída.

En cuanto a las hogueras de Sant Joan, se recuerda que deben estar debidamente autorizadas por los ayuntamientos y no pueden estar situadas a menos de 400 metros de terreno forestal o agrícola. En aquellos casos en los que no se pueda garantizar esta distancia, será necesaria la autorización expresa del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.