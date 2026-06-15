Catalunya empieza a otorgar ayudas exprés de hasta 200 euros a las personas que esperan ver reconocida definitivamente su dependencia

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este lunes que el Govern entregará las próximas dos semanas la primera tanda de ayudas de entre 100 y 200 euros para las personas que ya tienen un grado de depenencia reconcido, pero que esperan recibir un Programa de Atención Individual (PIA), indispensable para acceder a las ayudas públicas. Se trata del PIA Exprés, una de las medidas que el Executiu anunció en el marco del 'pla Cura', que busca reducir las listas de espera del sistema de atención a la dependencia hasta los 60 días en cuatro años. Hoy por hoy, el tiempo de media de espera es de 275 días, aunque el recorrido burocrático completo puede alargarse hasta los 397 días. Así lo recoge el informe sobre el la atención a la dependencia en Catalunya que ha hecho público este lunes el Comitè d'Experts en Innovació i Transformació Social (CETIS). La consellera, de hecho, ha aprovechado el acto de presentación para hacer el anuncio.

La medida anunciada por la consellera va en línea, precisamente, con lo que defiende el informe de este comité de expertos, que depende directamente de la propia conselleria de Drets Socials. Los académicos --es el cuarto informe que presentan--defienden en el documento de una cincuentena de páginas que, a corto plazo, es necesario "reforzar las herramientos de apoyo inmediata a las personas que entran en el sistema".

También llaman a activar de inmediato la "digitalización" de los trámites para reducir las listas de espera. La consellera ha celebrado, de hecho, que este proceso tecnológico haya ido tomando forma los últimos meses. "Hemos pasado de un seis a un 80% de solicitudes digitales" para recibir una prestación del sistema de dependencia "en unos pocos meses", ha defendido la máxima responsable de Drets Socials. "Un paso tan pequeño ha acortado dos semanas el tiempo de espera", ha destacado también Martínez Bravo.

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