La Audiencia de Sevilla cierra la causa contra Valtònyc tras dos años sin delitos

La Audiencia de Sevilla ha dado por finalizada la causa contra el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtònyc, después de constatar que no ha cometido ningún delito durante los dos años fijados como condición para la suspensión de su pena de prisión, informó ayer el digital VilaWeb

El tribunal considera cumplido el periodo de prueba establecido en el acuerdo alcanzado entre las partes, por lo que declara definitivamente remitida la pena de prisión. En la práctica, el cierre de la causa se ha producido aproximadamente dos años y medio después de que se acordara la suspensión.

El acuerdo fue adoptado en diciembre de 2023 entre la defensa del músico, la Fiscalía y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Este pacto incluía una condena de dos años de prisión, cuya ejecución quedaba suspendida bajo la condición de no cometer delitos durante un periodo de dos años.

El caso se originó por un concierto celebrado en 2018 en Marinaleda, en el que Valtònyc fue acusado de amenazas a la Guardia Civil. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito de provocación para el delito de atentado.

Durante aquel espectáculo, el rapero profirió expresiones en las que animaba a la violencia contra agentes de la Guardia Civil y contra un fiscal, unas declaraciones que posteriormente fueron objeto de investigación judicial.

En el juicio celebrado en Sevilla, Valtònyc pidió disculpas por sus palabras, asegurando que fueron pronunciadas en el contexto de una actuación y que no reflejaban su intención real, aunque lamentó si pudieron resultar ofensivas. La Fiscalía tuvo en cuenta estas disculpas y el tiempo transcurrido desde los hechos para aplicar la atenuante de arrepentimiento en su petición de pena.

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Valtònyc fue condenado en 2018 a tres años de prisión a tres años y seis meses de cárcel, pero antes de entrar en prisión huyó a Bélgica, de donde regresó en 2023 cuando estos delitos prescribieron. Sin embargo, todavía le quedaba el juicio en la Audiencia de Sevilla, del que salió con una suspensión de pena a condición de no delinquiera en dos años, condición que ahora se ha cumplido plenamente.