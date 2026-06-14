¿Son seguros los robotaxis sin conductor?

La voluntad de Uber de desplegar una pequeña flota de robotaxis en Madrid , de momento con un supervisor humano en el asiento delantero, ha vuelto a poner en el punto de mira la seguridad de los vehículos autónomos sin conductor. Esta tecnología ya funciona en Estados Unidos y China, pero en Europa cuenta con muy pocas experiencias.

Aparte de las diferencias culturales y legales, la resistencia de la población también podría ser un factor en el éxito de su implementación. Una encuesta de Ipsos en 31 países observó que hay el mismo número de personas que se sentirían seguras que de las que no. En España es más frecuente el sentimiento de inseguridad ante una tecnología todavía desconocida.

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Sin errores humanos, pero con fallos por resolver

Hasta nueve de cada diez accidentes de tráfico podrían estar causados por el factor humano, según diversas investigaciones internacionales . En España, el 30% de los accidentes mortales de 2024 estuvieron asociados a distracciones; el 28%, al alcohol y el 22%, al exceso de velocidad, según la DGT .

“Eliminando el factor humano, el consenso científico apunta que los vehículos autónomos conllevarán ventajas en la seguridad vial”, asegura Laia Pagès , científica de la UPC y responsable ejecutiva del 'hub' de investigación e innovación en movilidad urbana, un proyecto conjunto con Volkswagen y Seat, en conversación con Verificat.

Un estudio publicado en la revista ' Nature ' analizó datos sobre 2.100 accidentes en California protagonizados por vehículos autónomos (con diferentes niveles de automatización) y los comparó con siniestros similares con conductores reales. La que es una de las investigaciones más grandes hasta la fecha concluyó que, en condiciones similares, los vehículos sin conductor tienen menos probabilidades de tener un accidente que los coches convencionales.

Aun así, los coches robot todavía tienen puntos ciegos: las cámaras y sensores de alta precisión pierden mucha efectividad en condiciones adversas. El mismo estudio señala que en la oscuridad, los vehículos autónomos quintuplican la probabilidad de accidentarse en comparación con los convencionales. También tienen el doble de números de chocar al hacer giros.

Pagès, quien añade la niebla y la nieve a la lista de puntos débiles, asegura que solucionarlas es cuestión de tiempo: “El algoritmo se irá entrenando y mejorará”. El ingeniero Luis Ignacio Hojas , profesor en la Politécnica de Madrid, vaticina en ' SMC España ' que a largo plazo “los coches autónomos serán mucho más seguros que los conductores humanos.”

Pero si el error humano desaparece, otro riesgo emerge: los errores de 'software', ya sea por malfuncionamiento o por ciberataque. “La dependencia de los sistemas informáticos es bastante más grave de lo que se suele comentar y conlleva riesgos poco explicados socialmente”, avisa el experto.

Barreras legales que impiden el despliegue en España

Aunque la DGT ya ha autorizado a 12 vehículos a hacer pruebas de conducción sin piloto, todavía falta para que robots completamente autónomos viajen por las calles: como en tantos otros casos, la tecnología avanza más deprisa que la ley.

Mientras que el Gobierno de España está elaborando un real decreto para regular los aspectos más técnicos, todavía está por resolver la cuestión de la responsabilidad civil en caso de accidente: ¿Quién pagará si un robotaxi embiste un turismo?

El principio general es que “la víctima debe ser indemnizada de forma rápida y efectiva, normalmente a través del seguro obligatorio del vehículo”, expone Moisés Barrio Andrés , letrado del Consejo de Estado y experto en derecho digital, en respuesta a Verificat. Pero la ley española no ha dado respuesta a qué pasa después: ¿ante quién reclama la aseguradora?

“No hay una normativa firme sobre la responsabilidad civil en vehículos autónomos, que es lo que más preocupa a las compañías”, explica a Verificat Pedro José López Mas , profesor de derecho civil en la Universidad de Alicante.

“En vehículos autónomos con supervisión humana [como el proyecto de Uber en Madrid], el conductor sigue siendo responsable principal”, detalla Barrio. En niveles de automatización más avanzados, “la responsabilidad se desplaza al fabricante o su aseguradora”. Así lo expone una directiva europea de 2024 que resuelve cuestiones sobre defectos de la IA.

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Pero estos principios no se aplicarán en España mientras esta directiva no se transponga en la ley estatal. “No habrá robotaxis completamente autónomos hasta que no contemos con una normativa clara que proteja a las posibles víctimas”, prevé López Mas, quien duda que el Estado conceda autorizaciones hasta entonces.