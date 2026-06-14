La sobreactivación cerebral antes de las vacaciones impide desconectar por "infoxicación"

La sobreactivación cerebral por un exceso de estímulos provocados por tareas laborales, correos electrónicos y exposición a las redes sociales provoca "infoxicación", una intoxicación por exceso de información que impide desconectar en vacaciones, a las que muchas personas llegan "extenuadas", ha dicho a EFE la neurocientífica Elena Gallardo.

Esta profesora del máster de Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha explicado que muchos trabajadores no pueden disfrutar de su descanso por el "ruido mental" que les causa fatiga, ya antes de iniciar las vacaciones.

Según Gallardo, actualmente los ciudadanos están "muy expuestos" a la avalancha de información en internet y a los contenidos que se publican en las redes sociales, que provocan un exceso de estímulos.

Agotamiento cerebral

A ello se suman las múltiples tareas laborales, con correos electrónicos que se acumulan en la bandeja de entrada y la proliferación de notificaciones, una situación que "genera un agotamiento absoluto para el cerebro, por sobreactivación", ha indicado.

Por ello, esta excesiva actividad cerebral acaba generando pensamientos inadaptados e emociones inadecuadas, en ambos casos negativos, ha puntualizado.

Para contrarrestar esta situación, esta experta propone "distinguir y discriminar entre aquellas tareas que lastran, de las que no lo hacen tanto".

En este sentido, ha concretado que el cerebro no entiende cuál es una tarea exigente, de la que no lo es, y aquello que genera "ruido mental" por sobreactivación del cerebro, que no distingue entre acabar un encargo laboral importante o comprar algo para llevarse a las vacaciones.

"Para el cerebro son dos datos iguales, por ello, es muy importante etiquetar mentalmente las tareas y también verbalizarlas para aliviar la carga mental", ha sugerido.

"Visualizar" las vacaciones

Otra recomendación para eliminar ese ruido mental es "visualizar" las vacaciones, porque "imaginar" ese tiempo de descanso, con todos sus beneficios y aspectos positivos, permite al cerebro desplegar todo su potencial para acometer las actividades necesarias para poder llegar a ese fin.

Así, se produce una transición y una progresión entre la época laboral y el descanso, que evita llegar "extenuado" a las vacaciones por un exceso de "carga mental".

Ha incidido en que se puede llegar a "enseñar" al cerebro a realizar estas visualizaciones y generar hábitos para evitar la sobrexposición en periodos de alta intensidad laboral.

"Pero atenuar ese ruido mental lleva un tiempo de entrenamiento para el cerebro", ha puntualizado, que puede llegar a alargarse entre varias semanas hasta alcanzar esa descarga que evite la "infoxicación".

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Gallardo ha insistido en que disfrutar de las vacaciones requiere una preparación, para lo que es importante "identificar" la situación y, después, realizar un pequeño entrenamiento mental, al igual que ocurre con el ejercicio físico, que requiere una progresión.