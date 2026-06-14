Protección Civil inicia el dispositivo de prevención y seguimiento de incidencias en las playas catalanas

Este lunes comenzará el dispositivo coordinado por Protección Civil de la Generalitat para la prevención y el seguimiento de las incidencias que afectan a los bañistas, especialmente en las playas, aunque también en piscinas y aguas interiores. Se prolongará hasta el 15 de septiembre y volverá a ponerse en marcha el visor de playas con información de servicio.

Con el inicio de la temporada de baño, se pide a la ciudadanía extremar las precauciones durante el baño. Protección Civil pondrá especial atención en las personas mayores que se bañan en las playas. En las piscinas, también se solicita que los adultos responsables de la vigilancia de menores extremen el cuidado y la supervisión para evitar accidentes y ahogamientos. En caso de emergencia, debe llamarse al teléfono 112.

Respecto al baño en ríos, embalses y lagos, la principal recomendación es bañarse en zonas habilitadas para esta actividad.

Durante toda la campaña de playas, el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) de Protección Civil de la Generalitat realizará el seguimiento de las incidencias y de su evolución de forma coordinada con los municipios que gestionan la seguridad en las playas y con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Además, se han incorporado dos personas de refuerzo que velarán exclusivamente por la seguridad en el litoral catalán.

Este año, personal del SEM volverá a estar presente en el Centro de Coordinación de Emergencias de Catalunya para agilizar la transmisión y gestión de la información de todas las incidencias que se produzcan en el medio acuático.

Visor del estado de las playas

Además, Protección Civil de la Generalitat vuelve a poner en funcionamiento la página web del visor de playas, que ofrece información en tiempo real sobre qué playas cuentan con vigilancia, la bandera que ondea en cada momento, la presencia de medusas (su tipo y nivel de peligrosidad) y los servicios disponibles (duchas, aseos, tipo de arena, pendiente de acceso al agua, actividades deportivas, recursos de ocio, aparcamientos, etc.).

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El servicio de vigilancia y socorrismo en las playas es competencia municipal. Los medios de comunicación o entidades que lo deseen pueden incorporar el visor en sus páginas web.