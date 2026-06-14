El paraíso oculto de la costa de Catalunya: calas escondidas con rico fondo marino y naturaleza salvaje

Entre pequeños acantilados y pinares, Calafat puede presumir de se runa de las zonas costeras más tranquilas del litoral catalán. Este rincón escondido del Mediterráneo, ubicado entre l'Ametlla de Mar y l'Hospitalet de l'Infant, destaca por sus calas de aguas transparentes y su ambiente alejado del turismo masivo que reina en la Costa Brava y en muchas zonas de la Costa Daurada.

Calafat se esgrime como mejor opción para quienes buscan desconectar en plena naturaleza. Sus senderos junto al mar permiten descubrir paisajes prácticamente intactos, convirtiéndose en un refugio para aquellos que buscan alejarse del gentío de otras localidades costeras.

Submarinismo y actividades acuáticas

Además de la tranquilidad de este pueblo costero, Calafat ofrece numerosas actividades para disfrutar de su entorno costero desde otra perspectiva. Las aguas tranquilas de esta zona del litoral son ideales para practicar kayak y recorrer pequeñas calas y cuevas de difícil acceso por tierra, mientras que desde las localidades cercanas salen excursiones en moto de agua y barco para descubrir la costa y contemplar sus acantilados desde el Mediterráneo.

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El entorno marino es otro de los grandes atractivos de Calafat. Sus fondos rocosos albergan una notable biodiversidad, lo que convierte la zona en un destino muy apreciado por aficionados al snorkel y al buceo. Los amantes del submarinismo encuentran aquí uno de sus mayores atractivos por la riqueza de sus fondos marinos y a la gran visibilidad bajo el agua, que facilita la observación de peces y formaciones rocosas en un entorno natural bien conservado. La combinación de mar cristalino y naturaleza salvaje hace de Calafat uno de esos secretos que todavía conservan la esencia más auténtica del Mediterráneo catalán.