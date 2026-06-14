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Rezo del Ángelus

El Papa agradece a España y "de modo especial" al Rey Felipe VI su acogida durante el viaje apostólico

El Papa, a la tripulación del Falcon que lo trasladó a Roma: "Muchas gracias por habernos salvado"

'León XIV, un papa contracultural en España', por Albert Sáez

El Papa León XIV visita Montserrat

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EFE

Europa Press

Madrid
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El Papa ha expresado este domingo su gratitud por el viaje apostólico a España y ha agradecido de forma especial al Rey Felipe VI su acogida. "Expreso ante todo mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar a España", ha dicho durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

El Pontífice ha trasladado su reconocimiento a distintos destinatarios, entre ellos "al pueblo español" por haberle recibido "con mucho entusiasmo y devoción" y ha subrayado que está "agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey", así como "a los obispos, las comunidades que he visitado y a toda la Iglesia que está en España". "¡Que Dios bendiga siempre a España!", ha expresado.

El Papa, junto a parte de la delegación eclesiástica, aterrizó en Roma este viernes por la noche tras concluir su viaje apostólico a España, a bordo de un avión Falcon que le ofreció el Rey Felipe VI.

Estaba previsto que volase en un avión de la compañía Iberia, pero este experimentó problemas técnicos y se retrasó, ante lo que bajó de la aeronave y, posteriormente, el Rey le cedió el Falcon para su viaje de vuelta. Mientras, el resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, regresaron en otro avión puesto a su disposición por Iberia.

Por otra parte, León XIV ha manifestado su cercanía a la población de Filipinas, afectada hace algunos días por un fuerte terremoto, y ha rezado "por los difuntos y por sus familias, por los heridos y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad". Antes de concluir, ha saludado en inglés a los miembros de la Comisión Internacional de Diálogo entre los Discípulos de Cristo y la Iglesia Católica.

El Papa también ha recordado las recientes beatificaciones, entre ellas la de los sacerdotes dioscesanos Laura Dobra y Giovanni Bula, de Moravia, y la de Giovanni Schwierz y ocho compañeros sacerdotes salesianos polacos. "Todos ellos fueron beatificados como mártires porque fueron víctimas de las persecuciones de los regímenes totalitaristas con motivo de su fidelidad a Cristo", ha señalado.

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Asimismo, ha mencionado la beatificación, celebrada ayer en Mato Grosso, Brasil, del sacerdote Nazareno Lanchotti, "mártir porque en el nombre del Evangelio defendía a los más pobres", y ha pedido que "el ejemplo y la intercesión de estos valerosos misioneros pueda sostener la misión de los presbíteros y de toda la Iglesia".

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