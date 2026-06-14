Melisa Gómez, nutricionista: “Relájate, no pasa nada porque tu hijo cene una noche pizza congelada”

La ansiedad con que muchos padres –sobre todo madres– viven la alimentación familiar de sus hijos acaban llegando a menudo los nutricionistas, acostumbrados, cada vez más, a resolver dudas surgidas a partir de la difusión de vídeos de comida en las redes y por la “obsesión” que se ha extendido con la dieta sana. Lo sabe bien la dietista-nutricionista Melisa Gómez, especializada en alimentación infantil y familiar, que lleva 15 años ofreciendo consejos en su consulta y a través de su portal, Nutrikids.

¿A qué achaca el estrés con que hoy se vive en muchos hogares el tema de la alimentación?

Fundamentalmente, al exceso de información que padecemos. A nuestras madres les enseñaron a alimentarnos nuestras abuelas y se fiaban completamente de lo que ellas les decían, pero las madres y los padres de hoy se ven sometidos a un bombardeo continuo de consejos sobre nutrientes, vitaminas, conservantes… La alimentación, y en particular la de los menores, es uno de los contenidos más presentes en las redes y que tienen más visitas.

Estar informados siempre es bueno, ¿no?

Sí, pero muchas veces se informa mal, con datos manipulados y con un enfoque que, más que informar, genera alarma. Todos hemos visto vídeos y titulares avisando en tono amenazante: ¡estos son los tres alimentos que no debes dar a tu hijo! ¡las tres vitaminas que no pueden faltar en su desayuno! ¡los tóxicos que tienes en tu nevera y no lo sabías!... Tengo pacientes que me confiesan: abrir la despensa para preparar la merienda de mi hijo me genera ansiedad. En la consulta me dedico a desmontar fasos mitos alimenticios que circulan por las redes.

Tengo pacientes que me confiesan: abrir la despensa para preparar la merienda de mi hijo me genera ansiedad

Cuénteme alguno.

Me sorprende la desconfianza con que muchos padres y madres afrontan la gestión de la comida familiar. Basta que un 'influencer' diga en las redes que los pollos están hormonados para que se lo crean sin cuestionarlo. No, perdona, si la Agencia Europea de la Alimentación ha autorizado un alimento, es porque ha sido revisado y puedes fiarte. Te lo dice alguien que nació en un país latinoamericano en el que no existían esos controles.

Esa preocupación por la comida indica que queremos cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos, ¿no?

Sí, y está muy bien que sea así. Por supuesto, a los padres y madres les recomiendo que ofrezcan a sus hijos una dieta sana y equilibrada, rica en alimentos frescos y variados, y evitando los productos ultraprocesados, los azúcares añadidos y todo lo que ya sabemos. Pero, sobre todo, les pido que no se obsesionen con que todas las comidas sean perfectas y que no vivan con complejo de culpa si un día se saltan sus propias normas.

¿Cree que lo viven así?

Muchas veces sí. Todos sabemos que hay que tratar de evitar la comida precocinada, sobre todo con los menores, pero no pasa nada si un día que llegaste tarde del trabajo le das de cenar a tus hijos una pizza congelada. Acompáñala de una ensalada o de una buena dosis de fruta y así lo equilibras. Tampoco vivas como un drama que a tu hijo no le guste comer brócoli, hay otros muchos productos igual de nutritivos y saludables. Sobre todo, hay que convertir la comida en un momento agradable y de calidad, no en un drama. A veces, la imaginación es la mejor aliada. ¿A tu hijo le aburre beber agua? Ponle en el vaso unos trozos de fruta que le den sabor, en vez de darle un zumo ultraprocesado.

A los padres y las madres les pido que no se obsesionen con que todas las comidas sean perfectas y que no vivan con complejo de culpa si un día se saltan sus propias normas

Hacer la compra también se vive a veces como un drama por la duda de no saber qué elegir ante tanta variedad.

Bueno, el verdadero drama lo sufren los padres y las madres que no pueden comprar para sus hijos los alimentos que quisieran darles por los precios que estos han alcanzado. Pero entiendo lo que dice y ahí también hay que hacer una recomendación: no te dediques a leer todo el etiquetado ni te obsesiones con cada componente del producto que deseas comprar. Es absurdo ir al supermercado con la app que te dice el grado de nutrientes, calorías, sales y minerales que tiene cada alimento o si lleva algún disruptor endocrino.

Pues hay cada etiqueta que da para echar la tarde leyéndola, de la cantidad de información que aporta.

Ahí también hay una petición que lanzar, en esta ocasión a las marcas y a las autoridades alimenticias: por favor, pongan etiquetas más sencillas y claras, no necesitamos saber cada miligramo de cada componente que lleva el producto.

¿Diría que esta ansiedad paternal con la comida va en aumento o está estabilizada?

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Me temo que va en aumento. Lo veo en la consulta, cada vez recibo a más madres y padres que llegan pidiéndome que les diseñe al detalle la dieta diaria de sus hijos. Están tan agobiados que se quedan más tranquilos si un profesional toma por ellos esa decisión, cuando lo más fácil es aplicar el sentido común.