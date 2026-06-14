En Directo
Riesgo alto
Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos en Lleida y Padrón
Protecció Civil ordena el confinamiento de la población afectada por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida)
Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento que sopla. Por eso, los Agentes Rurales han activado para este lunes el nivel 3 del Plan Alfa, que mide este peligro "muy alto" de producirse un fuego en 51 municipios del Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta.
Sigue en este hilo en directo todas las novedades:
Cortadas dos carreteras por el incendio en Cervià de les Garrigues
Dos carreteras cortadas en Catalunya
- LP-7032 Albi- Cervià
- LV-7031 Cervià- Borges
La Xunta mantiene el nivel 2 en el fuego de Padrón de forma preventiva y evaluará retirarlo a lo largo del día
La Consellería do Medio Rural mantiene la Situación 2 en el incendio de Padrón (A Coruña) como medida "preventiva" debido a su próximidad a dos núcleos de la parroquía de Carcacía, aunque realizará evaluaciones a lo largo del domingo para "poderla retirar". El área de afectación estimada no ha variado y continúa siendo de 350 hectáreas.
Según ha explicado a los medios de comunicación el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, se sigue la planificación marcada a primera hora y se están ejecutando trabajos de control y de remate. La extinción está enfocada en la cabeza del fuego y en su flanco derecho, que ha situado en el núcleo de Cruxeiras de Abaixo.
Cerca de esta población "no hay ninguna situación crítica", pero están trabajando igualmente en la zona. Allí fueron evacuadas alrededor de 10 viviendas en la tarde del sábado, aunque sus ocupantes pudieron regresar a primera hora de la noche, tal y como confirmó el alcalde, Anxo Arca, a Europa Press.
Estabilizado el incendio forestal en la Serreta, cerca de Vilafranca del Penedès
Los Bombers de la Generalitat han estabilizado un incendio forestal cerca de Vilafranca del Penedès. En las labores han trabajado 14 dotaciones terrestres, un medio aéreo y las ADF de la zona. Dos dotaciones ya se han retirado.
Las llamas afectan a la zona de la Serreta y han alcanzado masa forestal. No obstante, una parte ya había ardido el año pasado, lo que reduce la intensidad del incendio.
Los bomberos seguirán refrescando la zona y apagando puntos calientes. La policía ha confinado a algunos vecinos, y la humareda es visible desde la autopista AP-7, donde se registran retenciones en sentido norte entre Santa Margarida i els Monjos y Olèrdola, además de la C-15 desde Sant Miquel d'Olèrdola.
Protecció Civil ordena el confinamiento de la población afectada por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida)
Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en un incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues, en la provincia de Lleida. El aviso del fuego, impulsado por viento del sur, se ha recibido a las 14.47 horas. Según informan los Bombers, las llamas ya han quemado nueve hectáreas.
El incendio ha movilizado a una treintena de dotaciones, ocho de ellas aéreas, y las tareas de extinción se centran en contener el flanco derecho y proteger las edificaciones del flanco izquierdo. Se desconocen las causas por las que se ha originado el fuego, y ya se están investigando.
- Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de su muerte: 'No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte
- David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
- Macrorredada policial contra el tráfico de armas de fuego en Barcelona tras dos asesinatos en 72 horas
- Sábado negro en el medio natural catalán: tres muertos ahogados o al despeñarse por un precipicio
- Nuevas investigaciones indican que, en el futuro, los árboles podrían almacenar menos carbono de lo esperado
- Secuestrado' por un amigo y 'apalizado' con un puño americano y una táser: logró escapar tras escribir en una servilleta a una vecina: 'Llama a la policía
- ¿Cómo es la terapia 'Nosotros los Nobles' que seguían Isak y Jonathan Andic con la terapeuta ecuatoriana?
- Detenidas tres activistas vestidas de monja en los alrededores de la Sagrada Família durante la visita del Papa