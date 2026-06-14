Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos en Lleida y Padrón

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Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento que sopla. Por eso, los Agentes Rurales han activado para este lunes el nivel 3 del Plan Alfa, que mide este peligro "muy alto" de producirse un fuego en 51 municipios del Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta.

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