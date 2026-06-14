Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos en Lleida y Padrón

La Xunta mantiene el nivel 2 en el fuego de Padrón de forma preventiva y evaluará retirarlo a lo largo del día

La Consellería do Medio Rural mantiene la Situación 2 en el incendio de Padrón (A Coruña) como medida "preventiva" debido a su próximidad a dos núcleos de la parroquía de Carcacía, aunque realizará evaluaciones a lo largo del domingo para "poderla retirar". El área de afectación estimada no ha variado y continúa siendo de 350 hectáreas.

Según ha explicado a los medios de comunicación el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, se sigue la planificación marcada a primera hora y se están ejecutando trabajos de control y de remate. La extinción está enfocada en la cabeza del fuego y en su flanco derecho, que ha situado en el núcleo de Cruxeiras de Abaixo.

Cerca de esta población "no hay ninguna situación crítica", pero están trabajando igualmente en la zona. Allí fueron evacuadas alrededor de 10 viviendas en la tarde del sábado, aunque sus ocupantes pudieron regresar a primera hora de la noche, tal y como confirmó el alcalde, Anxo Arca, a Europa Press.