Las familias monoparentales tendrán los mismos descuentos en matrícula universitaria que las numerosas en Catalunya

Las familias monoparentales tendrán a partir del próximo curso 2026-2027 los mismos descuentos en los precios de la universidad en Catalunya que las familias numerosas. Es una medida incluida en el decreto de precios de los servicios académicos de las universidades públicas catalanas y de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que el Govern aprobará este martes durante la reunión del Consell Executiu. La medida beneficiará a 78.550 familias que tienen el título vigente.

De este modo se atiende una reivindicación histórica de las familias monoparentales, un colectivo cada vez más presente en la sociedad, y se da un paso más hacia la equiparación de derechos entre estas y las numerosas, que son 164.444 con título vigente. Para hacer efectiva esta medida, que formaba parte del acuerdo de investidura con ERC y del pacto con los Comuns para los presupuestos, el Govern ha incluido una partida de 12,5 millones de euros en las cuentas catalanas.

Las familias de categoría general tendrá una rebaja del 50% y las de categoría especial, exención total

A efectos de la aplicación de esta medida, se considera familia monoparental la integrada por una persona adulta con hijos o hijas menores de 21 años —o de hasta 25 años si cursan estudios— que conviven con ella y dependen económicamente de ella. Estas familias se clasifican en dos categorías: general y especial.

La categoría general corresponde a las familias formadas por un progenitor con un único hijo o hija a cargo. La categoría especial incluye a las familias formadas por un progenitor con dos o más hijos, así como aquellas en las que el progenitor o alguno de los hijos o hijas tiene reconocida una discapacidad o una incapacidad para trabajar.

De acuerdo con esta clasificación, los estudiantes miembros de familias monoparentales de categoría especial tienen derecho a la exención total de la matrícula en cualquier universidad pública catalana y en la UOC para estudios de grado o de máster, mientras que los estudiantes de familias monoparentales de categoría general disfrutan de una exención del 50% de estos precios.

Esta actuación se inscribe en la línea de trabajo impulsada por el Govern para reforzar los derechos de las familias monoparentales y adaptar las políticas públicas a las nuevas realidades familiares. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subrayado la importancia de que la igualdad en el acceso a la universidad esté garantizada. "La igualdad de oportunidades empieza por garantizar que todos los jóvenes puedan acceder a la universidad en las mismas condiciones. Con esta medida equiparamos los derechos de las familias monoparentales a los de las familias numerosas y seguimos avanzando hacia una universidad más accesible y más justa. Esta es una medida de justicia social, pero también una apuesta clara por el talento. Catalunya no se puede permitir que ningún estudiante renuncie a la universidad por motivos económicos", ha señalado.

Contención de precios

En cuanto al resto de precios públicos universitarios, el Govern mantiene la política de reducción y contención impulsada en los últimos años. Así, se consolida un precio único -el más bajo de los que existían hasta ahora- para todos los estudios de grado y los másteres habilitantes, fijado en 17,69 euros por crédito, y se aplica una reducción adicional del 30% a los másteres no habilitantes, que pasan a tener un precio de 19,37 euros por crédito.

El decreto mantiene asimismo el sistema de becas Equitat para los tramos 1 y 2 de renta y establece exenciones totales o parciales para colectivos como familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista o beneficiarios del ingreso mínimo vital. También se regulan los recargos por segundas y sucesivas matrículas para fomentar el rendimiento académico y optimizar el uso de los recursos públicos.

Los precios fijados por el decreto entrarán en vigor a partir del curso académico 2026-2027 y se aplicarán a todos los estudios oficiales de grado y máster impartidos por las universidades públicas catalanas y la UOC.