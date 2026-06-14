Los docentes vuelven a manifestarse en Barcelona este domingo para exigir un gran pacto por la educación pública y más inversión

Los docentes volverán a manifestarse este domingo en Barcelona bajo el lema 'Paremos la emergencia social y educativa'. Los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS convocan la marcha, a la que también se han sumado la aFFaC y diversos colectivos sociales y vinculados al ámbito de la salud.

Los organizadores quieren que la movilización sirva para reclamar un gran acuerdo por la educación pública, además de defender los servicios públicos y los derechos sociales. La manifestación partirá a las 11:30 horas desde los Jardinets de Gràcia y finalizará en la plaza Catalunya, donde se celebrarán varios parlamentos. Los sindicatos educativos han hecho un llamamiento a "volver a llenar" las calles de Barcelona y ya han advertido de que el próximo curso arrancará con más huelgas.

Las familias se suman a la protesta

Los sindicatos del sector educativo pretenden ampliar el alcance de la movilización. Por ello, las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC) participarán con un bloque propio bajo el lema 'Ahora toca. Las familias decimos: un gran acuerdo por la educación pública'.

La plataforma quiere visibilizar la necesidad de abrir una nueva etapa de compromisos compartidos en torno a la escuela pública.

En esta línea, los portavoces de USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS insistieron el viernes en que la movilización debe interpelar a "toda la sociedad". La representante de CGT, Ingrid Chavarria, reclamó que todos los sectores salgan a la calle para afrontar la emergencia educativa. Por su parte, Marc Martorell, de Intersindical, subrayó que se trata de una "lucha por el futuro del país".

Los sindicatos consideran que los problemas de la educación forman parte de una crisis más amplia que también afecta a derechos como el acceso a la vivienda o la atención sanitaria.

"La educación ha tocado fondo"

Desde USTEC, David Caño defendió la importancia de volver a llenar las calles de Barcelona y advirtió de que "la educación ha tocado fondo". Además, recordó que el sector recibe únicamente el 3% de financiación, la mitad del 6% del PIB que marca la ley.

El sindicato apuesta por que la asamblea educativa del 20 de junio y las reuniones de claustros concreten las prioridades para el próximo curso. Asimismo, reclama una nueva reforma de la ley educativa catalana al considerar que la actual es insuficiente y no resuelve los problemas del sistema.

Sea como sea, las organizaciones sindicales ya han avanzado que el próximo curso comenzará con nuevas huelgas y movilizaciones.

Firma del nuevo acuerdo con Educación

El sindicato Professors de Secundària, junto con CCOO y UGT, firmó el jueves el acuerdo alcanzado semanas atrás con el Departamento de Educación, que se incorpora al pacto suscrito en marzo.

El secretario general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, reconoció que no se trata del mejor acuerdo posible, pero sí del que podía alcanzarse en las circunstancias actuales. También defendió que la firma permitirá que las medidas pactadas sigan adelante y no queden sin efecto.

Tras la rúbrica, se celebró una reunión de seguimiento del acuerdo en la que se abordaron cuestiones destinadas a mejorar el funcionamiento diario de los centros educativos.

Una semana marcada por las movilizaciones

La manifestación de este domingo llega diez días después de que los docentes rechazaran en consulta el preacuerdo entre Educación, CCOO, UGT, USTEC y Professors de Secundària. El "no" se impuso con el 65,1% de los votos, en una votación en la que participó el 61,1% de los más de 99.000 profesionales incluidos en el censo.

Los docentes también volvieron a la huelga y se manifestaron el pasado martes bajo el lema 'Pedimos hechos, no milagros'. La marcha partió de la plaza España y concluyó ante el Parlament de Catalunya. Según la Guardia Urbana, asistieron 6.500 personas, mientras que los sindicatos elevaron la cifra hasta las 45.000.

Durante la protesta, las organizaciones sindicales entregaron una carta a los grupos parlamentarios para exigir una mayor inversión en educación. Representantes de los sindicatos se reunieron con Junts, ERC, Comuns y la CUP, mientras que el PSC rechazó mantener un encuentro.

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Una semana después de esta nueva manifestación, las organizaciones que no han firmado el acuerdo de junio participarán en la asamblea educativa de Cataluña del 20 de junio. El objetivo será definir la estrategia sindical y reivindicativa para el próximo curso y fijar las prioridades del movimiento educativo.