Aluvión de ceros en Euskera y alumnos en pie de guerra: qué ha pasado en la PAU vasca

La avalancha de ceros y de calificaciones muy bajas (un 2 o un 3 sobre un máximo de 10) en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la PAU ha desencadenado una fuerte polémica en Euskadi. La Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU) ha descartado un error técnico en la corrección. Los alumnos, sus familias y los centros educativos no dan crédito a semejante alud de suspensos, que rebajan la media de la selectividad y pueden cerrar la puerta a carreras con notas de corte elevadas. La falta de explicaciones y la indignación han llevado a los alumnos y a los colegios a convocar una concentración este lunes 15 de junio a las 10.00 horas en la Escuela de Ingeniería de la EHU, en Bilbao. Los convocantes quieren pedir explicaciones a la universidad, organizadora de las PAU. A continuación, explicamos algunas claves para entender qué ha podido pasar.

A diferencia de Catalunya, en Euskadi hay tres modelos educativos. El A tiene predominio del castellano mientras que el euskera se imparte como asignatura obligatoria. Muchos centros, sin embargo, optan por impartir también en euskera algunas asignaturas más. El B tiene el peso repartido entre el castellano y la lengua vasca. El D (no hay C porque en euskera no existe esa letra) implica que todo se imparte en euskera. Eso es, al menos, lo que dice la legislación. La realidad es que, en el sistema público, casi no hay oferta del modelo A, que sí está vigente en muchos colegios concertados, muy extendidos en el País Vasco. La cascada de 0 se ha dado, precisamente, en este tipo de centros.

Con independencia del modelo en el que estén matriculados, todo el alumnado escolarizado en Euskadi tienen que terminar la ESO siendo capaces de comprender y expresarse correctamente, oral y por escrito, en lengua vasca y castellana. También han de ser capaces de elaborar, en ambos idiomas, textos y mensajes complejos. Así lo dictamina la ley educativa, que exige finalizar la secundaria con un B2 en ambos idiomas, un objetivo ambicioso que no termina de cumplirse. A no ser que la familia sea euskaldún, el euskera es un idioma arduo de aprender y muy complejo que, a diferencia del catalán, no está ni mucho menos omnipresente en la calle.

En Euskadi, la tasa general de aprobados de la PAU han pasado del 96,73% (en 2025) al 95,3% (2026). Por territorios, es Bizkaia la que peor sale parada: ha superado la prueba el 93,8%, la cifra más baja desde 2010.

El pasado miércoles, los más de 13.000 alumnos que realizaron la PAU recibieron sus notas. Las alarmas se dispararon con las calificaciones del examen de Lengua Vasca y Literatura. Hubo una avalancha de 0,0, una nota que se puede recibir cuando el estudiante copia (no ha sido el caso) o deja el examen en blanco (tampoco ha sido el caso). También abundaron los 2, los 2,5 y los 3. La mayoría de los afectados pertenecen a colegios concertados de modelo A. Atónitas, las direcciones de los centros no encontraban un motivo que explicara el descalabro. Al principio, la UPV estudió un posible error técnico en la corrección, pero horas más tarde lo descartó. Según una información del diario El Correo, el problema está en dos aulas adscritas a un mismo tribunal (en Euskadi hay 41 tribunales de la PAU). Solo en esas dos aulas se han registrado hasta 56 ceros. Todos ellos correspondían a alumnos de tres colegios concertados de modelo A. Un colegio ha explicado a El Correo que varios de sus estudiantes examinados en un tribunal tuvieron, de media, un 5,08. En cambio, otro grupo examinado en las dos clases en cuestión, tuvo, de media, un 1,4. Es imposible, aseguran las direcciones escolares, diferencias tan acusadas entre estudiantes que han recibido la misma formación.

Como sucede en el resto de España, los correctores no saben a quién están evaluando ni de qué centro procede cada alumno, así que un supuesto ‘boicot’ al modelo A no parece la opción más probable. Una hipósteis que toma cuerpo es la elevada exigencia a la hora de corregir la prueba. Los suspensos no solo han afectado a estudiantes del modelo A. También hay alumnos del D (y con familias euskoparlantes) que no han conseguido llegar ni al 5. El Correo explica el caso de una chica de modelo D que obtuvo un 8,5 en el examen de Biología haciéndolo en euskera (los alumnos pueden elegir la lengua en la que hacen los exámenes) y sacó un 0,0 en el de Euskera.

El examen de Lengua Vasca y Literatura, esta vez, no contenía ninguna pregunta tipo test. La prueba consistió en un texto de la divulgadora Ruth Salaberria sobre la necesidad de que los médicos "de fuera" sepan comunicarse en euskera con los pacientes. “Todos los trabajadores sanitarios, mediante la formación continua, deberían adquirir herramientas para comunicarse mejor con el paciente. Es imprescindible incluir también dentro de esa formación el conocimiento de la lengua materna. A ese respecto, sería recomendable hacer una acogida especial a los trabajadores que vienen de fuera a nuestro sistema sanitario y, además de explicar las características que tiene el sistema sanitario de Euskal Herria, darles a conocer también las particularidades, necesidades y características de nuestra lengua. Para recibir una atención sanitaria de calidad, es totalmente necesario e imprescindible ser atendido en la lengua materna de cada uno”. Los aspirantes tuvieron que contestar una serie de preguntas de comprensión lectora, formular en una frase el tema del artículo y elaborar después un resumen.