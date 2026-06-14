Digitalización sanitaria
Catalunya implanta el certificado de defunción electrónico en hospitales para agilizar los trámites
El nuevo sistema permite gestionar digitalmente las defunciones desde los hospitales, reduciendo carga burocrática para familias y personal sanitario
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Catalunya ha iniciado el despliegue del certificado médico de defunción electrónico en los centros hospitalarios, un sistema que permite digitalizar un trámite que hasta ahora se hacía en papel, con el fin de mejorar la calidad de la información, la coordinación institucional y la seguridad jurídica, según informa el Govern en un comunicado este domingo.
El proyecto, liderado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y con la colaboración de los departamentos de Salud y de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, despliega un sistema que ya está en funcionamiento en al menos un hospital de cada región sanitaria y está previsto que se extienda progresivamente al resto de centros durante este 2026.
El proyecto da continuidad a los trámites digitales de nacimientos, que ya se pueden realizar desde hospitales.
Este certificado permite que el profesional sanitario genere y firme digitalmente el documento desde el sistema clínico, enviándolo automáticamente a los sistemas correspondientes, un proceso que reduce la carga burocrática y evita que las familias tengan que asumir gestiones adicionales.
En Catalunya se registran aproximadamente 69.000 defunciones anuales y la digitalización de este proceso supone, según el Govern, "un paso adelante en la modernización de la administración y en la mejora de los circuitos asistenciales y administrativos".
En fases posteriores, se prevé ampliar el sistema a otros ámbitos asistenciales, como los Centros de Atención Primaria, los geriátricos y las actuaciones del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Hospitales pioneros
Actualmente, los hospitales que ya han incorporado este sistema son el Hospital Comarcal de Pallars y la Fundació Sant Hospital en la Región Sanitaria Alt Pirineu y Aran; el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Hospital Universitari Vall d’Hebron en la Región Sanitaria de Barcelona; el Hospital de Mollet en la región Barcelona Metropolitana Norte y el Hospital de Viladecans en la región Barcelona Metropolitana Sur.
También lo incorporan el Hospital Joan XXIII de Tarragona; el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona); el Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta en la Región Sanitaria de Girona; los hospitales Arnau de Vilanova, Santa Maria y Jaume Nadal Meroles en Lleida; el Hospital Universitari d’Igualada (Barcelona) y el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta en la región de Terres de l’Ebre (Tarragona).
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