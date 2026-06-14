Visible desde la AP-7
Los Bombers trabajan en un incendio forestal en la Serreta, cerca de Vilafranca del Penedès
La policía ha confinado a algunos vecinos y la humareda es visible desde la autopista
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Los Bombers de la Generalitat trabajan para extinguir un incendio forestal cerca de Vilafranca del Penedès. Por el momento, intervienen 14 dotaciones terrestres, un medio aéreo y las ADF de la zona.
Las llamas afectan a la zona de la Serreta y han alcanzado masa forestal. No obstante, una parte ya se había quemado el año pasado, lo que reduce la intensidad del incendio. La policía ha confinado a algunos vecinos y la humareda es visible desde la autopista AP-7, donde se registran retenciones en sentido norte entre Santa Margarida i els Monjos y Olèrdola, además de la C-15 desde Sant Miquel d'Olèrdola.
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