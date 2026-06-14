Los Bombers trabajan en un incendio forestal en la Serreta, cerca de Vilafranca del Penedès

Los Bombers de la Generalitat trabajan para extinguir un incendio forestal cerca de Vilafranca del Penedès. Por el momento, intervienen 14 dotaciones terrestres, un medio aéreo y las ADF de la zona.

Las llamas afectan a la zona de la Serreta y han alcanzado masa forestal. No obstante, una parte ya se había quemado el año pasado, lo que reduce la intensidad del incendio. La policía ha confinado a algunos vecinos y la humareda es visible desde la autopista AP-7, donde se registran retenciones en sentido norte entre Santa Margarida i els Monjos y Olèrdola, además de la C-15 desde Sant Miquel d'Olèrdola.