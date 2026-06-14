Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasolina entrevista camioneraTrumpSelectividad País VascoSexo geriátricosPuentingAhogadosParaiso oculto CataluñaRedes criminalesMultasFormula 1
instagramlinkedin

Visible desde la AP-7

Los Bombers trabajan en un incendio forestal en la Serreta, cerca de Vilafranca del Penedès

La policía ha confinado a algunos vecinos y la humareda es visible desde la autopista

Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bombers de la Generalitat trabajan para extinguir un incendio forestal cerca de Vilafranca del Penedès. Por el momento, intervienen 14 dotaciones terrestres, un medio aéreo y las ADF de la zona.

Las llamas afectan a la zona de la Serreta y han alcanzado masa forestal. No obstante, una parte ya se había quemado el año pasado, lo que reduce la intensidad del incendio. La policía ha confinado a algunos vecinos y la humareda es visible desde la autopista AP-7, donde se registran retenciones en sentido norte entre Santa Margarida i els Monjos y Olèrdola, además de la C-15 desde Sant Miquel d'Olèrdola.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de su muerte: 'No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte
  2. David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
  3. Macrorredada policial contra el tráfico de armas de fuego en Barcelona tras dos asesinatos en 72 horas
  4. Sábado negro en el medio natural catalán: tres muertos ahogados o al despeñarse por un precipicio
  5. Nuevas investigaciones indican que, en el futuro, los árboles podrían almacenar menos carbono de lo esperado
  6. Secuestrado' por un amigo y 'apalizado' con un puño americano y una táser: logró escapar tras escribir en una servilleta a una vecina: 'Llama a la policía
  7. ¿Cómo es la terapia 'Nosotros los Nobles' que seguían Isak y Jonathan Andic con la terapeuta ecuatoriana?
  8. Detenidas tres activistas vestidas de monja en los alrededores de la Sagrada Família durante la visita del Papa

Los Bombers trabajan en un incendio forestal en la Serreta, cerca de Vilafranca del Penedès

Los Bombers trabajan en un incendio forestal en la Serreta, cerca de Vilafranca del Penedès

"Las monitoras y monitores de apoyo escolar somos los grandes olvidados y trabajamos en situaciones precarias, externalizadas e invisibilizadas"

"Las monitoras y monitores de apoyo escolar somos los grandes olvidados y trabajamos en situaciones precarias, externalizadas e invisibilizadas"

Un banco de medusas deja decenas de afectados en un campeonato de Triatlón de València

Un banco de medusas deja decenas de afectados en un campeonato de Triatlón de València

Los termómetros tocarán techo la próxima semana y dejarán un Sant Joan marcado por el calor extremo

Los termómetros tocarán techo la próxima semana y dejarán un Sant Joan marcado por el calor extremo

Protecció Civil ordena el confinamiento de la población afectada por el incendio en Cervià de les Garrigues (Lleida)

Lisenda Pascual, psicóloga: “Darles una paga a tus hijos sin formarlos es como darles un smartphone sin educación: es negligente”

Lisenda Pascual, psicóloga: “Darles una paga a tus hijos sin formarlos es como darles un smartphone sin educación: es negligente”

Miles de personas se manifiestan en Madrid y Barcelona en defensa de la educación pública

Miles de personas se manifiestan en Madrid y Barcelona en defensa de la educación pública

Los Mossos aumentan los controles en fin de semana para reducir el número de motoristas muertos en carretera

Los Mossos aumentan los controles en fin de semana para reducir el número de motoristas muertos en carretera