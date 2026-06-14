De ciudad más contaminada de Europa a capital del arte climático: Avilés se reinventa con la primera Bienal Climática de España

Hace tan solo unas décadas, allá por los años setenta, Avilés era considerada una de las ciudades más contaminadas de Europa. El humo derivado de la quema del carbón y de la fabricación de metalurgia pesada impregnaba el aire, dejaba en las fachadas una capa de hollín y teñía de gris el paisaje. Con el pasar de los años, ante el devastador impacto de la crisis climática y la necesidad de reducir los combustibles fósiles que alimentan su avance, la ciudad tuvo que dejar atrás gran parte de sus industrias contaminantes y transformarse para seguir existiendo. Ahora, tras un largo proceso de reconversión, este municipio asturiano se ha convertido en el escenario de la primera Bienal Climática, un encuentro artístico para explorar los "duelos y júbilos" de un planeta en crisis existencial.

La iniciativa, inaugurada esta semana bajo el lema 'Ensayar lo inesperado', reúne la obra de medio centenar de artistas nacionales e internacionales así como un extenso programa de actividades abiertas al público. Según explica la comisaria del encuentro, Amanda Masha Caminals, el hilo conductor de las obras es la reflexión en torno al clima. "El atmosférico, pero también el de las relaciones, formas de convivencia y modos de habitar que configuran nuestra vida", afirma. Y es justo ahí, a partir de esta idea, que la ciudad entera se llena de obras de arte conceptual que abordan problemas como la pérdida de especies y ecosistemas, el vínculo con el territorio y los recursos naturales, el impacto invisible de los fenómenos atmosféricos y las pérdidas derivadas tanto del avance del cambio climático como de la lucha frente a este.

Es la primera vez que España apuesta por desplegar una iniciativa de este calado para hablar de cambio climático a través del arte. Para el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la creación de este espacio constituye una poderosa herramienta para "reunir miradas distintas y poner en diálogo el arte, la ciencia, la arquitectura, la industria, el conocimiento local y la voz ciudadana" para crear "espacios de escucha" desde los que abordar el reto de la transición ecológica.

En esta misma línea se pronuncia el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel González Suela, quien también reivindica la creación de iniciativas "donde la memoria dialogue con la innovación, donde el conocimiento dialogue con la emoción y donde podamos imaginar colectivamente respuestas a preguntas que todavía no tienen soluciones simples".

Arte climático

La llegada de la primera Bienal climática a España ha desplegado más de un centenar de obras de arte en 13 puntos de Avilés. Un tercio de las piezas han sido creadas por artistas asturianos, un tercio por creadores de otras partes de España y un tercio por perfiles internacionales. Entre estas, destacan las obras de la Colección Estatal de Arte y Clima y las piezas creadas en el nuevo programa de residencias de "Arte, Ciencia Tecnología y Sociedad" en el que varios artistas han trabajado junto a científicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) para entender el impacto del cambio climático y transformar sus inquietudes climáticas en arte. La creadora jerezana Natalia Domínguez, por ejemplo, pasó semanas trabajando en la estación meteorológica de Izaña, en Canarias, para crear una escultura perfomativa para reflexionar sobre el aire, la industria, la innovación y la naturaleza.

Obra de Natalia Domínguez expuesta en la Bienal climática de Avilés. / Nico Rodríguez

En la selección de obras pueden verse creaciones como, por ejemplo, la de la artista francesa Marion Balac quien imagina a animales creando vídeos 'virales' en redes sociales para denunciar su peligro de extinción y la degradación de los ecosistemas en los que viven. O la obra de Belén Rodríguez, quien compró un bosque situado frente a su casa, en Cantabria, para salvarlo de la tala y, a partir de ahí, creó una obra con tintes vegetales en la que se percibe la belleza y la fragilidad de la naturaleza y de nuestra existencia. O 'Mil leches', una composición de Asunción Molinos Gordo creada a partir de una tonelada de lana ibérica para reflexionar sobre el mestizaje, la diversidad y las especies que habitan España y que, muchas veces, damos por descontadas. O la campana de hierro creada por el cántabro Víctor Mazón en 'Fósiles en movimiento' para ilustrar cómo el cambio climático está cambiando los patrones de viento a escala global y, en algunos puntos, amenaza con reducirlo de forma significativa.

En un contexto marcado por los cambios de la transición ecológica y el impacto de la crisis climática, el arte se convierte en una herramienta para "habitar la incertidumbre, explorarla y transformarla colectivamente"

Otra de las temáticas que se aborda en las obras es el duelo por el patrimonio, las prácticas y los oficios perdidos debido a la transición ecológica. Y eso, según afirman los impulsores de esta iniciativa, es una pérdida que debemos procesar como sociedad para poder seguir adelante. Ejemplo de llo las esculturas creadas por el avilesino Benjamín Menéndez para procesar la pérdida de las chimeneas industriales que durante décadas han marcado los paisajes industriales españoles y que ahora, con el fin de muchas industrias contaminantes y de centrales térmicas, están desapareciendo. Con todo, según explican los responsables de la iniciativa, el arte se convierte en una herramienta para "habitar la incertidumbre, explorarla y transformarla colectivamente".

Obra del artista Benjamín Menéndez expuesta en la Bienal climática de Avilés. / Nico Rodríguez

Cartografía crítica

El punto fuerte de este proyecto es que, a diferencia de otras iniciativas artísticas, no aterriza de forma abrupta en la ciudad. Durante la preparación de la Bienal, artistas como Elisa Cuesta, natural de Avilés, se han encargado de conectar las ideas artísticas del proyecto con el tejido y el corazón de la ciudad a través, por ejemplo, de una "cartografía crítica" de las personas, espacios, proyectos e inquietudes del municipio. También se ha contado con la participación de colectivos ecologistas locales así como asociaciones culturales dedicadas a la cultura, la educación y la danza. En la inauguración del evento, por ejemplo, la artista española de raíces camerunesas Agnes Essonti Luque ofreció una performance en la que, ayudada de un grupo de mujeres africanas, ofreció a los comensales una comida con ingredientes del mundo símbolo de la diversidad cultural y, sobre todo, de la armonía tras la unión de culturas.

Una asociación local de Avilés realiza una 'performance' durante la inauguración de la Bienal Climática. / Nico Rodríguez

Las exposiciones que articulan este evento se podrán visitar durante más de 100 días, hasta el próximo 20 de septiembre. Durante este periodo también se prevé el despliegue de 'performances', actividades divulgativas y procesos participativos para que el arte se acerque a la ciudadanía y, además, la gente también pueda expresar su voz ante estos debates tan trascendentales en el mundo actual. "Esta Bienal nace con una vocación de escucha y de encuentro. Queremos que el arte se convierta en motor de conversación", recalca Miguel Soberón, director de la Fundación Atelier, una de las entidades encargadas de organizar este encuentro junto al Ministerio de Cultura, el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés.

En su arranque, la Bienal climática nace con la intención no solo de perdurar sino, además, de convertirse en un proyecto itinerante que traslade el debate ecologista a distintos rincones de España. Según afirman los organizadores de este encuentro, tras el despegue de esta primera edición, ya se está estudiando dónde realizar la siguiente edición y qué enfoque darle. Por el momento, todo apunta a que se realizará lejos de las grandes metrópolis, en localidades que hasta ahora habían permanecido al margen de muchos debates climáticos y con un enfoque que, igual que ha ocurrido en Avilés, interpele a artistas, vecinos, industrias y territorios para pensar, juntos, en cómo hacer frente a un planeta inmerso en una crisis existencial sin precedentes.