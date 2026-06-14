Presunto asesinato
La autopsia confirma que el bebé de Ceuta murió de forma violenta y apunta a la intervención de un adulto
El informe forense descarta una caída accidental y apunta a una acción externa en el fallecimiento del recién nacido
Los médicos de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado nunca habían visto unas lesiones tan graves
Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros
El bebé de nueve días que fue encontrado muerto en el domicilio de sus padres en Ceuta el 6 de octubre de 2025 falleció de forma violenta y por la acción de un adulto, según recoge el informe definitivo de la autopsia practicada al cadáver.
El juzgado de Ceuta que instruye el caso ha recibido el informe definitivo de la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aunque previamente ya disponía de uno provisional que llevó a prisión a los padres del bebé.
Las conclusiones de este informe final ratifican, con los resultados de todos los estudios complementarios realizados, que la muerte del bebé fue de origen violento y que presentaba un traumatismo craneoencefálico, según han informado a los periodistas fuentes judiciales.
Los padres del bebé se encuentran presos en dos centros penitenciarios peninsulares desde octubre de 2025 tras su arresto en la vivienda situada en la calle Alférez Provisional de Ceuta, donde la Policía Nacional localizó el cuerpo sin vida del recién nacido.
El informe forense definitivo revela que en la muerte intervino alguien externo para provocar las lesiones sufridas por el pequeño, que tuvieron que ser provocadas por una sola persona, descartando la posibilidad de que la muerte se produjera por una caída accidental.
Los padres, que están en prisión comunicada y sin fianza, pueden ser acusados de un presunto delito de asesinato con la agravante de parentesco.
Los hechos ocurrieron a última hora del 5 de octubre de 2025 en el bajo de uno de los portales de la calle Alférez Provisional, y fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Nacional al escuchar fuertes ruidos y golpes en el interior de la vivienda.
A su llegada, los agentes comprobaron que el bebé estaba muerto y detuvieron a sus progenitores y al hermano del hombre, que también se encontraba en el inmueble, aunque fue puesto luego en libertad sin cargos. El matrimonio tiene otro niño, de 4 años.
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