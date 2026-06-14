Álvaro Carmona, el científico que 'diagnostica' obras de arte: "En 'Las Meninas' está retratada la enfermedad que padeció Messi de niño"

Donde otros ven un cuadro, tú ves un diagnóstico o una lección de medicina. ¿De dónde sale la idea de este libro y en qué momento empezaste a hacer 'lecturas clínicas' de los cuadros?

Todo empezó durante mis años de doctorado en Roma, durante una visita al Palazzo Colonna. Fue entonces cuando una compañera y yo, ambos médicos, descubrimos La Notte de Ridolfo Ghirlandaio. Al observarla ambos nos dimos cuenta de que al pecho de la protagonista le pasaba algo. El lado izquierdo mostraba asimetría clara, retracción y cambios en el pezón. Todos signos compatibles con un posible cáncer de mama. Con el tiempo vimos que esas características también estaban en obras como La Fornarina, Las Tres Gracias de Rubens y muchas más. Desde entonces llevo años indagando sobre las patologías "fosilizadas" en obras de arte y buscando "diagnósticos" en los museos.

"Llevo años indagando sobre las patologías "fosilizadas" en obras de arte y buscando "diagnósticos" en los museos"

Si entraras ahora mismo en el Prado, ¿cuál sería el primer cuadro que captaría tu mirada clínica?

Hay muchos. Pero quizás el primero con el que me detendría es 'La mujer barbuda de' José de Ribera, una obra basada en Magdalena Ventura, una mujer real que, según las crónicas, comenzó a desarrollar una intensa virilización tras su segundo parto. Perdió cabello, le creció barba, cambió su voz y adquirió rasgos masculinos. El virrey de Nápoles quedó tan impresionado por el caso que encargó a Ribera su retrato, dando lugar a una pintura de gran fuerza dramática en la que vemos una persona con barba amamantando a un bebé. Desde el punto de vista médico, el cuadro invita a plantear distintos diagnósticos retrospectivos relacionados con un exceso de andrógenos, como un síndrome de ovario poliquístico, un tumor productor de hormonas o un síndrome adrenogenital.

En el libro estableces un curioso paralelismo entre 'Las Meninas' y Messi.

Sí. Porque en este cuadro está retratada la enfermedad que padeció Messi de niño. Puede verse en la figura de Nicolás Pertusato, el joven que aparece junto al mastín en el cuadro. Se trata de un adolescente de unos quince o dieciséis años con una estatura similar a la de la infanta Margarita, que apenas tenía cinco años. Creemos que podría haber padecido un enanismo armónico causado por un déficit de hormona del crecimiento. Este tipo de trastorno reduce la estatura sin alterar las proporciones corporales. Se dice que Messi también sufrió de niño un déficit de hormona del crecimiento, pero fue diagnosticado y tratado a tiempo con hormona exógena, lo que le permitió alcanzar una estatura normal en la edad adulta.

Los historiadores del arte ven en 'La muerte de Marat' un retrato del sufrimiento humano. Pero tu, en cambio, observas un problema dermatológico.

Sabemos que Marat, un gran agitador de la Revolución Francesa, fue asesinado por Charlotte Corday, que accedió a su casa con el pretexto de entregarle información y lo apuñaló mientras él trabajaba en su bañera. Desde el punto de vista médico, el hecho de que todo ocurriera en una bañera no es un detalle anecdótico. Marat sufría una enfermedad dermatológica grave con lesiones, prurito e infecciones secundarias que le obligaban a pasar largos periodos en agua caliente como único alivio. El análisis de restos biológicos en la carta de Corday confirma la existencia de infecciones cutáneas, posiblemente agravadas por condiciones insalubres previas de clandestinidad. Es muy posible que la necesidad terapéutica de permanecer en la bañera fue precisamente lo que hizo posible su asesinato.

"Marat sufría una enfermedad dermatológica grave con lesiones, prurito e infecciones secundarias que le obligaban a pasar largos periodos en agua caliente como único alivio"

Dices que 'Judith decapitando a Holofernes' es una clase de anatomía.

Exacto. Más allá de su lectura artística y política, este cuadro nos permite entender una lección anatómica importante. Y es que la decapitación es mucho más compleja de lo que suele mostrar el cine, ya que el cuello es una región altamente protegida con vértebras cervicales, musculatura, ligamentos, nervios y vasos como las arterias carótidas sometidas a alta presión. Seccionar todas estas estructuras de un solo golpe es anatómicamente difícil.

En el cuadro de Goya sobre "San Francisco de Borja y el moribundo impenitente" se supone que estamos viendo una escena divina. Un milagro. Pero tu dices que es epilepsia.

Sí. Muchas de las obras que retratan éxtasis divino o episodios de posesión podrían, en realidad, estar retratando casos de crisis epilépticas. A lo largo de la historia, fenómenos como la epilepsia fueron explicados como experiencias sobrenaturales. Pero si analizamos el contenido de las pinturas, en muchas vemos signos compatibles con crisis como posturas corporales características, desviación ocular, salivación o expresiones faciales alteradas. Incluso ciertas posiciones, como el “signo del arquero”, coinciden con patrones neurológicos descritos cuando se afecta el área motora suplementaria. Y eso indica que no estamos ante un milagro, sino una posible crisis epiléptica.

"Muchas de las obras que retratan éxtasis divino o episodios de posesión podrían, en realidad, estar retratando casos de crisis epilépticas"

¿A través de los cuadros también podemos diagnosticar los males que padecían sus autores?

A veces sí. Un ejemplo muy claro es el caso de Claude Monet. Su serie de pinturas sobre El puente japonés permite diagnosticar a través de su propia obra una evolución compatible con cataratas. A lo largo de los años, sus pinturas muestran una pérdida progresiva de tonos azules y un predominio de amarillos y ocres, lo que encaja con el amarilleamiento del cristalino y la filtración de longitudes de onda azules típica de esta patología. Algo curioso es que, tras operarse de uno de los ojos, Monet vuelven a usar azules y violetas en su paleta. Su obra funciona casi como una historia clínica visual de la progresión y tratamiento de su enfermedad ocular.

Cuando miramos 'La extracción de la piedra de la locura' de Bosch nos reímos porque nos parece absurdo que antaño existieran charlatanes que decían que las enfermedades mentales se podían curar sacando "una piedra" del cerebro. El mundo ha cambiado mucho desde entonces pero aún hay gente proponiendo soluciones absurdas a problemas humanos. ¿Qué lección deberíamos extraer de esta obra?

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La principal idea que deberíamos sacar de 'La extracción de la piedra de la locura' es que no podemos seguir buscando explicaciones únicas y simples para problemas complejos. En el pasado se intentaba dar una causa tangible a la enfermedad mental mediante soluciones imaginarias la búsqueda de una piedra. Hoy ocurre algo similar cuando reducimos trastornos o problemas multifactoriales a un único factor o "solución milagrosa". Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los fenómenos de salud, sociales o psicológicos son multicausales y difíciles de simplificar. Y eso aplica desde a ámbitos como la medicina hasta cuestiones políticas, como cuando hay partidos fascistas que achacan todos los males de un país a fenómenos como la inmigración. El cuadro invita, por tanto, a desconfiar de los charlatanes que apuestan por arrojar respuestas fáciles populistas y entender la complejidad y la incertidumbre como parte inherente de los problemas humanos.