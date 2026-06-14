Campaña de verano
Los Agentes Rurales alertan del riesgo de incendio en 51 municipios catalanes este lunes
Piden extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda provocar fuegos
30 municipios de Barcelona, Lleida y Tarragona en peligro muy alto de incendio este domingo
Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento que sopla. Por eso, los Agentes Rurales han activado para este lunes el nivel 3 del Plan Alfa, que mide este peligro "muy alto" de producirse un fuego en 51 municipios del Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta.
Ante esta situación, los Agentes Rurales reclaman extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar riesgo de incendios. Además, remarcan que en caso de ver una columna de humo, es necesario llamar inmediatamente al 112.
Dentro de las actuaciones preventivas, los Agentes Rurales han precintado y señalizado las áreas recreativas donde no se puede hacer fuego, tal y como está prohibido al aplicarse el índice de peligro de incendio que mide el Plan Alfa. Los agentes han estado controlando este domingo zonas de recreo, en las que se puede hacer barbacoas en varios municipios, como el de la Granja d’Escarp (Segrià).
También una unidad área de los Agentes Rurales ha detectado un conato de incendio incipiente cerca de la carretera, en el término de Guissona (Segarra), y por eso alertaron rápidamente a las unidades de tierra y a los bomberos para que lo apagaran y evitar su propagación.
También, con el nivel 3 del Plan Alfa activado en la comarca de la Noguera, los agentes han inspeccionado maquinaria agrícola recolectora para verificar los sistemas de extinción y seguridad, su estado de mantenimiento y el cumplimiento de las medidas de prevención de incendios.
30 municipios
Este domingo el peligro de incendio es muy alto en 30 municipios del centro y oeste de Catalunya repartidos en las comarcas del Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta. En estas localidades se ha activado el plan Alfa en nivel 3. Los Agentes Rurales piden evitar las actividades en el exterior para evitar fuegos. Los bomberos han actuado en algunos pequeños incendios de vegetación y sotobosque, como los ocurridos en Sanaüja y Badalona, que están controlados.
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