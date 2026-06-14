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Incendios forestales

30 municipios de Barcelona, Lleida y Tarragona en peligro muy alto de incendio este domingo

Los Agents Rurals han activado el nivel 3 del Plan Alfa en estos municipios

Los Bombers dan por controlado el incendio de Sanaüja (Lleida) que ha afectado a más de 50 hectáreas

Controlado el incendio agrícola y forestal de Sanaüja, en la Segarra

Controlado el incendio agrícola y forestal de Sanaüja, en la Segarra

Controlado el incendio agrícola y forestal de Sanaüja, en la Segarra / Bombers

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Europa Press

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30 municipios catalanes, en las comarcas de la Anoia (Barcelona), Alt Urgell, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès (Lleida), Ribera d'Ebre y Terra Alta (Tarragona) se encuentran en peligro muy alto por incendio este domingo.

Según han informado los Agents Rurals en un apunte en 'X' recogido por Europa Press en estos municipios se encuentra activo el nivel 3 del Plan Alfa.

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En otro mensaje vía 'X' han explicado que en la comarca de la Noguera han iniciado las inspecciones de maquinaria agrícola recolectora para verificar los sistemas de extinción y seguridad, el estado de mantenimiento de la maquinaria y el cumplimiento de las medidas de prevención de incendios.

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