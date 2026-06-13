Sexualidad, demencia y residencias: ¿qué hacer cuando la abuela con alzhéimer quiere tener relaciones con otro interno?

La difícil gestión del tema de la sexualidad de las personas mayores que viven en residencias, reconocida por los responsables y los trabajadores de los centros, se convierte en un campo minado en los casos en los que el interno o la interna padece deterioro cognitivo y expresa necesidades de índole sexual. ¿Qué hacer cuando un residente con alzhéimer empieza a masturbarse en un rincón del comedor? ¿Cómo actuar cuando una pareja entabla una relación y ambos tienen las capacidades intelectuales mermadas? ¿Y cuando uno de ellos padece deterioro cognitivo y el otro no?

“Este es un melón difícil de abordar, pero forma parte del día a día de las residencias”, reconoce la trabajadora social Verónica Bordetas, que ha estado empleada 15 años en este tipo de instituciones y ahora ofrece formación en materia sexual al personal que asiste a los mayores. En su opinión, “no hay fórmulas mágicas ni reglas generales para este tipo de situaciones” y lo conveniente es “analizar caso a caso”. “En función del grado de autonomía que tenga la persona, hay que valorar si esa práctica es conveniente o no, tratando de respetar siempre su deseo, pero velando también por su salud y su seguridad. En estos casos hay que actuar con mucha sensibilidad”, advierte la experta.

"En función del grado de autonomía que tenga la persona, hay que valorar si una práctica sexual es conveniente o no, tratando de respetar siempre su deseo, pero velando también por su salud y su seguridad" Verónica Bordetas — Trabajadora social en residencia y formadora en materia sexual

Autorizar o reprimir

Sobre el dilema moral de autorizar o reprimir una relación sexoafectiva entre personas mayores con deterioro cognitivo sobrevuela otro conflicto de orden normativo e incluso legal. Frente al derecho de todo individuo a ejercer su libertad en materia sexual, la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, consagra el consentimiento como condición indispensable para que se dé cualquier tipo de relación íntima entre personas. Sin embargo, ese consentimiento es difícil de valorar en las personas que tienen sus capacidades intelectuales mermadas.

¿Esto significa que no pueden tener relaciones? “Una aplicación estricta o poco matizada de la ley podría acabar recortando, o incluso anulando, los derechos sexuales de las personas con demencia”, advierte el psicólogo Feliciano Villar, director del Grupo de Investigación en Gerontología de la Universitat de Barcelona, que reconoce una dificultad añadida cuando la persona con demencia vive en una residencia y la valoración de esa relación sexual recae en los profesionales del centro. “Se enfrentan a una posición comprometida y éticamente compleja”, destaca.

El consentimiento para mantener una relación sexual es difícil de valorar en las personas que tienen sus capacidades intelectuales mermadas

Ante la duda de autorizar o reprimir, Villar recomienda siempre estudiar al individuo y conocer bien su caso antes de tomar una decisión. “Su historia sexual debe ser tenida en cuenta, porque a veces da pistas sobre su comportamiento”, observa el psicólogo. En su opinión, hay un principio fundamental que debe primar sobre el debate ético: “El derecho a la sexualidad no desaparece cuando se tiene demencia. Son personas, antes que dementes”.

En este tipo de perfiles, la expresión del deseo sexual a menudo aparece vinculada al propio deterioro cognitivo, que lleva a muchos pacientes con demencia a manifestarlo de manera explícita y desinhibida.

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En estos casos, los profesionales de las residencias reconocen que “lo fácil es reprimir”, pero la socióloga Carmen Núñez, experta en longevidad y bienestar senior, advierte de un peligro. “Si prohibimos disfrutar del sexo a toda persona que tenga dañadas sus facultades intelectuales, podemos caer en un exceso de paternalismo, y en una injusta discriminación. El sexo forma parte de la condición humana y es salud. También lo es cuando padeces demencia”.