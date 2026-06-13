Accidente mortal
Una persona fallece en la montaña de Allins tras caer 100 metros
Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero con efectivos del Grup d’Actuacions Especials (GRAE)
Los Bombers de la Generalitat han trabajado en el rescate de una persona que había caído en el puerto de Medacorba, en el término municipal de Alins (Pallars Sobirà), muy cerca de la frontera con Francia y Andorra. A las 15.01 horas recibieron un aviso alertando que alguien se había precipitado unos 100 metros.
Los efectivos del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) desplazados en un helicóptero de rescate de la unidad de Medios Aéreos no han podido hacer nada por la víctima tras llegar al punto donde se había producido el accidente y localizado el cuerpo de la persona accidentada.
Los Bombers han rescatado a los dos alertantes y los han trasladado a un lugar seguro. Los Mossos d’Esquadra se han encargado de identificar a la fallecida y han realizado las diligencias pertinentes ya que se trata de una muerte violenta en la montaña.
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